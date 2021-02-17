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最新數據出爐：大陸這城市過年最愛發紅包

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
支付寶數據顯示，今年大陸老百姓參與紅包拜年上漲267%，長輩們也更愛線上上發紅包。中新社資料照片
支付寶數據顯示，今年大陸老百姓參與紅包拜年上漲267%，長輩們也更愛線上上發紅包。中新社資料照片

支付寶數字生活平台17日發布的新春數據報告顯示，上海位居最愛發紅包城市排行榜第一名。

支付寶數據顯示，今年大陸老百姓參與紅包拜年上漲267%，長輩們也更愛線上發紅包，60歲以上中老年人發紅包增長210%，收紅包增長近430%。江浙滬、廣東地區幾乎包攬最愛發紅包的前十名，北京是唯一入榜的北方城市。

春節長假也拉動了消費。報告顯示，大陸全國熱門商圈的支付寶交易金額平均增長108%，最火熱的商圈前五名分別是：上海城隍廟豫園、杭州武林、南京夫子廟、武漢吉慶街、廣州北京路。

此外，海南離島免稅購物也異常火熱，春節期間，三亞、海口五家免稅店支付寶上消費金額翻了九倍。

網易文創發布的中國壓歲錢調查報告也顯示，大部分人每年收到的壓歲錢總金額不超過人民幣5,000元，上海、北京給壓歲錢的金額居前兩名，平均單筆金額分別達人民幣1,009元和910元。上海也是所有地區中唯一—個達到「千元大包」的城市。

數據顯示，壓歲錢金額在人民幣1,000到3,000元之間的最多，占比29.6%

總體來看，經濟較為發達的地區壓歲錢單筆金額也較高。不過也有例外，例如廣東壓歲錢平均單筆金額在人民幣0至50元區間的占比遠遠高於其他省份，達28.5%，單筆壓歲錢平均只有281元，低於大多數省市。

在很多小朋友眼裡，壓歲錢交給父母以後，用途一直是個謎。在調查中，38.8%的父母不會和孩子商量壓歲錢怎麼用，但也有一些父母尊重孩子的想法，會和孩子溝通這筆錢的使用計畫。還有16.7%的父母直接讓孩子自己做主。

數據顯示，只有20.3%的孩子壓歲錢完全屬於自己，不需要上交給父母。

紅包 人民幣 上海

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