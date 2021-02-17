台胞幫振興 福建山村變青創村

今年這個春節，來自台灣的馬彥彬夫婦第一次留在福建鄉村過年，「有10多戶村民邀請我們到他們家裡一起吃年夜飯，我們真的很感動。」

對此，福州市台胞投資企業協會人才委員會主委、陽光學院兩岸融合發展研究院院長馬彥彬笑著說，他和台灣團隊剛來到福州市永泰縣的鄉村時，「很多村民從前幾乎沒見過台灣人」，在參與美麗鄉村建設的過程中，他們與村民慢慢結下深厚的感情。

據中新社報導，尾林村是福州市永泰縣同安鎮最尾端的一個行政村，常住人口不足40人。一年前，村中沒有路燈、自來水、公廁，也沒有活動中心、公園、雜貨店。如今，破敗的兩層舊村部煥然一新，分別設置農特產品產銷中心和村情村史館；樓頂擺上茶桌，成為觀景、茶歇的平台；舊宅老屋的外立面和庭院得到美化，山坡上建起小小的健身休閒公園，旱廁被公廁取而代之，垃圾分類亭散落村中。

這個小山村的舊貌換新顔，就緣於馬彥彬率台灣團隊的駐村。他說，過去，閉塞的交通導致鄉村產業發展受到局限；現在，尾林村迎來發展機遇，「最重要的是人留下來，鄉村才有機會發展。」

尾林村村民林傑17歲時第一次走出同安鎮，到山東濟南、北京從事休閒食品批發。在外漂泊了十餘年後，他看到鄉村振興的機遇，從大城市回村帶動村民種植獼猴桃（奇異果），將種植基地推廣到永泰縣六個鄉鎮，既盤活了幾近拋荒的土地，也增加了村民的收入。

馬彥彬透露，計畫幫林傑在村子裡開發採摘觀光果園，吸引城市裡的遊客。而尾林村將改造為慢活青創村，以返鄉或入駐青年創新創業為動力，以小眾、慢活和低耗為訴求，逐步發展區隔化、特色化的深度生態旅遊產業。

對於同安鎮的西安村，馬彥彬團隊的目標是打造百草青創村，發展以油茶、中草藥為核心的產業，結合體驗、研學與觀光，拉長產業鏈，增加村民收益。

村口新設置不久的石頭村標，讓村民們有了歸屬感。村中，台灣團隊整治汙水，拓寬道路，修繕水溝；活化閒置空間，探索建立星創基地，引進陽光學院師生實習實訓；一個百草園中草藥試驗基地也正在加緊建設中。

西安村村委會主任盧伯欽說，過去西安村家家戶戶種植茶油、山倉子，但產值不高；如今很多年輕人回鄉發展，研發、生產更高附加值的產品。

永泰縣是福州市最大的山區農業縣，自2014年引入台灣打開聯合團隊參與嵩口古鎮建設開始，兩岸鄉建鄉創合作不斷開花結果。馬彥彬就是在永泰縣台港澳辦牽線下，邀請大陸大學的台籍教師和台灣青年設計師組成台灣設計團隊，深入參與當地的美麗鄉村建設。

在嵐口村，這個台灣團隊引入台灣元素，將閒置的村合作社改造成民宿。比如，在門口的草坪上用矮籬笆圍出寶島的形狀種上薰衣草，設置奉茶桌；在公共區域的電視裡循環播放台灣歌曲MV；以日月潭、阿里山、澎湖灣等台灣知名景點給12間房間命名，房內提供這些景點的介紹海報與書籍、台灣茶包與風味小點心。