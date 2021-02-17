合肥中歐班列 春節不打烊

2月15日22時，載有98個標箱的合肥中歐班列（中亞方向）從合肥北站物流基地緩緩駛出，奔赴烏茲別克塔什干；10個小時後，2月16日8時，又一列載有102個標箱的合肥中歐班列（中亞方向）啟程，開往哈薩克阿騰科裡。

據中新社報導，這兩趟班列運載太陽能電池組件、冰箱、電纜、輪胎、電鍍設備和空壓機等貨物，其中，安徽製造占比分別達到81.6%和72.6%。

「按照慣例，中歐班列一般在正月十五後才陸續恢復開行。今年，因新冠肺炎疫情帶來的嚴重衝擊還在延續，春節期間，抗擊疫情和穩定國際產業鏈供應鏈工作不能停滯。」合肥國際內陸港發展有限公司相關負責人表示，合肥國際陸港春節不打烊，科學制定開行方案，積極組織貨源攬收，與鐵路、海關等部門密切溝通、無縫對接，保持節日期間國際物流通道的暢通，將各類製造業產品，尤其是本地及長三角區域產品通過中歐班列源源不斷地運往國際市場，做到全力保障、應運盡運，班列開行按下了快進鍵。

據悉，2021年合肥中歐班列已發運61列，同比增長翻一倍。新通2條線路、1個國家，新開1列專列，再度擴大了朋友圈，推進業務發展走向更大平台。截至目前，合肥中歐班列線路增至35條，直達德國、法國、俄羅斯、荷蘭等11個國家的36個節點城市。