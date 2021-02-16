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中國破獲20多起疫苗不法案 有假疫苗走私境外

中央社 / 台北16日電
圖為安徽省合肥市醫護人員正在為民眾施打疫苗示意圖，非新聞當事人。 新華社
圖為安徽省合肥市醫護人員正在為民眾施打疫苗示意圖，非新聞當事人。 新華社

官媒報導，截至10日，中國檢察機關共破獲20多起涉及2019冠狀病毒疾病疫苗的相關犯罪案，涉案情節包括以生理食鹽水或礦泉水製成假疫苗，甚至有嫌犯將假疫苗走私至境外。

新華社昨天披露，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）上市接種初期，有不法分子透過製假售假、高價轉賣以及擅自進行群體性接種等手段牟取暴利。截至本月10日，全國檢察機關共在21起案件中依法批准逮捕70名嫌犯。

報導說，中國最高人民檢察院日前在所發布的4起疫苗典型案例中披露了一些令人觸目驚心的細節，包括用生理食鹽水製假、收錢攬客參與緊急接種等。

據表示，有嫌犯透過網路查找並了解真品疫苗的針劑和包裝樣式後，購買預灌封注射器，以生理食鹽水製造假疫苗，製假後期因生理食鹽水不足，改以礦泉水代替。

其他配合者則利用製圖、印刷技術和印製條件，設計製作了「新冠肺炎滅活疫苗」標簽和包裝盒。製作完成後，嫌犯對外偽稱是「從內部渠道拿到的正品新冠疫苗」，銷售給其他嫌犯，以致假疫苗流入社會。

上述嫌犯於去年11月落網，初步查明共涉及製造並銷售假疫苗約5.8萬支，獲利人民幣1800萬元左右（約合新台幣7300萬元）。

這次發布的另外數起典型案例顯示，假疫苗流入社會後，有不法分子高價對外銷售，並委託一名鄉村醫生在住處、汽車內為購買者接種。

除了製假售假，還有嫌犯高價安排不符合條件的民眾到醫院參與緊急接種計畫，甚至透過社群媒體微信群組對外發布廣告招攬客源，偽造企業員工證明、出國務工證明和機票行程單等全套接種證明文件，並收取高額費用。

此外，「甚至有不法分子將假疫苗走私至境外，敗壞國家形象」。

報導說，中國最高檢要求各級檢察機關繼續發揮介入偵查、批准逮捕和提起公訴的職能作用，堅決遏制各種涉及疫苗的犯罪活動。

新冠疫苗 走私 新冠肺炎

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