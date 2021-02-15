遊客興致高猛晃橋 湖北網紅吊橋突側翻人接連墜茶園

根據青島公安官方微博，2月13日，湖北宜昌一網紅吊橋發生側翻，多人跌落茶園。當地鄉政府工作人員回應稱，出事地點並不是一個景區，軟橋也只是一個公共休閒設施，軟橋設計的限重為20人。

由於正值春節，村民遊興較高。當時茶園的勸導員曾勸阻，但大家並未在意，最終軟橋上了20多個人。

該工作人員說：「年輕人興致一來，就在上面晃橋。但是那個橋並不是搖搖橋，它就是一個軟索橋，用來觀光的。」

不過所幸網紅吊橋高度不算高，最高離地面只有2米，掉下去的人並未受傷。

該工作人員表示，茶園已採取了安全措施，吊橋已用繩索固定，不會再晃了。

從微博影片可見，事發時有數十人在橋上步行，近百人在橋外排隊等候參觀。期間，有剛上橋的遊客用力左右晃橋，令橋中央處劇烈擺動；部分市民奮力捉緊橋邊，在半空搖搖欲墜，另有人直接掉到茶園上。

工作人員指出，該橋只是一個公共休閒設施，並非景區，設計載重最高20人。鄉政府事後已採取了安全措施，在吊橋兩側以繩索固定，令吊橋不再搖晃。