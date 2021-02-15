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老公藏年終當私房錢！妻曬棉被「抖出13萬紙鈔」飛下樓
農曆新年已到，不少公司會在歲末年終時發放年終獎金，獎勵員工一年來的辛勞。大陸安徽一名男子突發奇想，將3萬人民幣（約新台幣13萬元）的年終獎金藏在被子裡，想不到卻在妻子曬被子時被「抖出」，大量百元紙鈔散落一地，全掉到樓下天井。
根據《澎湃新聞》報導，大陸安徽滁州一名女子在7日曬被子，她將棉被抱到屋頂上，正在拍打棉被清除灰塵時，樓下鄰居卻發現，不斷有百元紙鈔從棉被中飛出。樓下住戶紛紛趕出來查看，並向女子詢問「怎麼辦啊」，她則不慌不忙地說「等一下啊，我下去撿」。
等到女子的丈夫回家，一問之下她才知道，原來是丈夫將月初領到的年終獎金藏在棉被裡，共有3萬人民幣，他原想當作私房錢使用，不料卻因此曝光。
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