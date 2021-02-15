老公藏年終當私房錢！妻曬棉被「抖出13萬紙鈔」飛下樓

農曆新年已到，不少公司會在歲末年終時發放年終獎金，獎勵員工一年來的辛勞。大陸安徽一名男子突發奇想，將3萬人民幣（約新台幣13萬元）的年終獎金藏在被子裡，想不到卻在妻子曬被子時被「抖出」，大量百元紙鈔散落一地，全掉到樓下天井。

2021-02-15 09:48