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中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

中央社 / 台北14日電
中國2020年新生兒人數再創新低，陸媒探討民眾不願生小孩的原因，主要是「生不起」及幼托機構不足。 示意圖／Ingimage
中國2020年新生兒人數再創新低，陸媒探討民眾不願生小孩的原因，主要是「生不起」及幼托機構不足。 示意圖／Ingimage

中國2020年新生兒人數再創新低，陸媒探討民眾不願生小孩的原因，主要是「生不起」及幼托機構不足。報導並指1990年以後出生者，比起前一個世代的相對收入明顯下降，影響生育意願。

中國公安部最新的資料顯示，2020年出生並已經登記戶籍的新生兒共1003.5萬，與2019年的1179萬相比大幅下降15%。若以國家統計局的公開資料來看，即使是在「大躍進」導致的大飢荒期間，新生兒人數最低的1961年也有1187萬。

不過，戶籍登記新生兒數量並不完全等同於當年的出生人口，主要原因是有些新生兒並未申報戶口，因此不同部門的統計數量有差異。以2019年為例，公安部的資料是1179萬人，但統計局是1465萬人。

三聯生活週刊日前刊文指出，從一些城市近期公布的人口資料來看，很多地方去年的人口出生率都大幅下降，下降幅度基本上都超過10%，部分地方甚至超過30%。中國人口出生率下降已經越來越嚴峻。

報導說，中國人的生育率曾經超過6，但現在已經低於1.5，「中國人為什麼不願意生小孩了？」最重要的原因是生不起。買房和租房掏空了年輕人絕大部分收入，就算是中產家庭，養育小孩也是一筆非常大的開支。

報導說，和1970年代、1980年代出生的人相比，1990和2000年出生的人相對收入明顯下降。所謂相對收入，就是預期自己將來的收入水準和生活開支的比例，比例越高，養育小孩的能力越強。

當前中國經濟成長放緩，1990年代以後出生者對未來的收入成長並不看好；但他們小時候的生活條件相對優越，「由奢入儉難」，加上房價、物價居高不下，生活開支遠高於上一代人。隨著這批人成為中國的生育主力，中國的生育率可能更不樂觀。

此外，整個社會對養育小孩提供的支持明顯不夠。報導指出，在中國，「0-3歲階段的幼托機構幾乎為零」，如果沒有父母一輩的幫忙，雙薪家庭幾乎不可能靠自己獨立撫養小孩。

為了緩解養老金壓力，當局開始研究延遲退休的政策，不過，報導指出，這可能反過來進一步降低生育率，因為絕大部分家庭都需要老人幫助照護小孩，如果老人延遲退休，失去了老人的支持，很多年輕家庭可能只能選擇放棄生育小孩。

生育 新生兒

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