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「撿蛙」供一家大小食用 浙江農婦中蟾蜍毒亡兒孫逃一劫
浙江衢州江山市一名66歲農婦日前鋤地時發蟾蜍，然而她誤以為對方是石蛙帶回家食用，結果發生中毒，經全力搶救後仍宣告不治。據醫生介紹，食用蟾蜍後可導致消化、循環以及神經等多系統症狀，嚴重會危及生命。
據農婦家人介紹，帶回的3隻「石蛙」都很大，肚子後都是卵，老人燒煮後便與家人一起食用，豈料食用後不到一個小時就出現腹痛腹瀉和嘔吐等中毒症狀。由於不捨得吃肉，農婦只吃了卵和皮，把「蛙肉」留給兒子和孫子吃，雖然慶幸兒子和大孫子覺得味道苦澀，沒有繼續食用，惟只吃了塊肉的6歲小孫子也出現嘔吐症狀。
事後，家人把農婦送到江山市人民醫院救治，當時她情況嚴重，心率每分鐘只有24次，血壓和氧飽和度也極低，最後被轉入重症監護病區後不久，老人便撒手人寰。
江山市人民醫院重症監護病區主任林建青介紹，蟾蜍含有毒素「蟾蜍毒色胺」，其具有心臟毒性，主要存在於卵、皮膚和腮腺。據了解，江山農村許多老人還會誤以為蟾蜍是補品，故因食用蟾蜍而中毒的病例並不罕見。
林建青提醒，蟾蜍和野生石蛙都是國家法律保護動物，後者雖不具毒性，但也存在寄生蟲、細菌等有害物質，民眾不應擅自捕食。
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文章授權轉載自《香港01》
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