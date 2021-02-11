李文亮逝世一週年 長平觀察：真相比平反更重要

「一個健康的社會不應該只有一種聲音。」一年前，李文亮醫生剛剛去世，他留下的這句話遍地回蕩，當局倍感壓力。一年後，這句話依然激勵人心，但是當局早已經成功控制了局面。其中的手段，李文亮醫生生前已經預言，那就是在這句廣為傳播名言之前，他說的另外一句話：讓大家知道真相比自己的平反更重要。

這個預言即是：當局將用平反掩蓋真相，從而堵住人們的嘴巴，維持「一個極權社會只要一種聲音」。

李文亮醫生去世一周年祭日，有網民公布了他的墓碑的具體位置。隨後，另有網民前往祭奠，不僅被要求手機與手袋不能帶進陵園，而且發現陵園門口的烈士名錄中，右下角的烈士二區，李文亮醫生的墓碑就在其間，但是他的名字被遮蔽了。

從體制內的角度看，李文亮醫生已經得到了「平反」：他去世之後，國家監察委員會決定派出調查組赴武漢市調查。去年 3月19日，武漢市公安局在微博發布情況通報，決定撤銷對李文亮醫生的訓誡書，並就此錯誤向當事人家屬鄭重道歉，對相關責任人進行了處理。

中共當局的「平反」是一個爭議話題。例如，「平反六四」一直是香港支聯會組織維園紀念燭光晚會的口號，但是在2003年前後遭到香港年輕人的強烈抵制。他們認為，要求當局平反，意味著承認其統治的合法性。屠殺者沒有資格高高在上給受害者「平反」，而是應該作為被告站在審判席上。

這種說法是正確的。與此同時，我們也應該看到，在中國的現實政治中，呼籲平反也等於要求停止對本人及親屬的直接迫害。「文革」之後，那些得到平反的「右派」分子，公開的羞辱和踐踏停止了，很多人還恢復了工作，甚至一夜之間從「牛棚」躍入高位。

其代價也是巨大的，那就是受害人不要追究過往，甚至要對施害當局感恩戴德。無論對個人還是歷史，都未能實現正義。

被平反的李文亮及其親屬也是如此。他被撤銷了「訓誡書」，安葬進烈士陵園；他的親人們得到了現金補償，同時被要求噤聲。在李文亮忌日前夕，BBC記者致電其父，對方表示他和家人目前都好，之後便匆匆掛斷電話。而李文亮的妻子付雪潔也表示「不方便接受采訪」。

跟很多歷史災難的受害者一樣，他們被「平反」的同時，本人或者家屬也被「維穩」。不僅如此，在官方表彰敘事中，李文亮醫生的功勞不在「吹哨」，以及對「訓誡」的反抗，而是奮戰在抗疫第一線的共產黨員。

於是，全社會不僅只有一種聲音，而且一定是「正確的人類集體記憶」。

李文亮醫生在生命的最後時光，未必對諸般歷史有過深入的思考，但是他憑著朴實的思想說出了實現正義的必經之路：只有真相可以被了解，才能確保健康的社會不能只有一種聲音。

長平是中國資深媒體人、時事評論作家，現居德國。

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