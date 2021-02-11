中國天問一號探測器 成功進入火星軌道

根據新華社，中國首次火星探測任務「天問一號」探測器去年7月發射後，今天進入火星軌道，將於5月至6月間擇機在火星著陸，開始巡視探測。

法新社報導，這是北京太空計畫往前邁進的最新一步。北京當局計劃在2022年前建立太空站，最終還要把人送上月球，開啟了美中在太空領域的競爭。

天問一號與美國的火星探測器「毅力號」（Perseverance）在差不多時間發射。另外，阿拉伯聯合大公國的火星探測器「希望號」（Hope）也於9日成功進入火星軌道，以阿拉伯世界首個星際任務之姿締造歷史。

中國已挹注數以十億計美元的資金於太空探索，試圖確立本身在全球崛起的地位，以及逐漸增強的科技實力。

5噸重的天問一號包含軌道器、著陸器和太陽能動力火星車，之前已傳回首幅火星黑白圖像。照片顯示了火星的地質特徵，包括施克亞巴瑞里撞擊坑（Schiaparelli）和水手號谷（Valles Marineris）等。