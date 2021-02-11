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三亞西沙航線 春節不休假

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

三亞海事局10日披露，春節期間，三亞至西沙航線的「南海之夢」「長樂公主」遊輪持續營運。除夕當天，將有一批遊客開啟海上跨年之旅。

中新網報導，受疫情影響，「南海之夢」輪和「長樂公主」輪停航340多天後，在去年12月恢復運營。這是中國大陸目前唯一重啟的海上遊輪航線，也是中國大陸前往西沙唯一的遊輪旅遊航線，備受社會各界矚目。

為做好西沙航線遊輪春運期間的安全保障工作，三亞海事局聯合三沙海事局提前對「南海之夢」輪和「長樂公主」輪分別開展船舶安檢，並開展多次防汙染作業現場監督。

據大陸交通運輸部頒布的最新版防疫指南，三亞海事局要求兩艘遊輪搭載乘客數量不得超過最大載客量的50%。近日海南南部地區遇雷雨大風的天氣，三亞海事局亦及時向船方通報大風預報，提供準確的航線氣象預警。

西沙位於海南省三沙市，是普通遊客目前所能到達的中國大陸最南端旅遊地。2013年4月，海南省正式開通西沙旅遊航線，旅客目前可從海南三亞登船，行至西沙永樂群島一帶，進行登島、潛水、海釣等活動。

自去年12月復航以來，三亞海事局已服務「南海之夢」輪和「長樂公主」輪共計26個航次，乘客共計6400餘人。2月11日，「南海之夢」輪將搭載一批乘客開啟牛年的海上跨年之旅。

航線 南海

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