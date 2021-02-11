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北京重點工程 加快構建軌道交通

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

北京市市發改委10日公布2021年北京市重點工程計畫。300項重點工程中，包括3條市郊鐵路和15條城市軌道交通線路。這18條線路中既有新建線路，又有續建線路。

據北京日報報導，北京還將加快構建以軌道為骨幹的一體化交通體系，搭建市郊鐵路線網主骨架。較受關注的是，北京中低速磁浮交通示範線（S1線）工程剩餘段：線路全長10.2公里，其中石廠站至金安橋站已開通。

3個市郊鐵路專案均為老線提升或改造項目：副中心線擬先期啟動西段整體提升工程，新建長陽站，改造竇店、琉璃河站，並對長陽至良鄉南關段線路實施複線化改造；東北環線整體提升工程線路全長約37公里，共設11座車站，新建黃土店站至朝陽站段複線、光華路支線，以及立水橋、酒仙橋、北苑站等3座車站；S2線南段通勤化改造工程線路全長約31公里，實施線路電氣化、複線化、信號改造，新建新龍澤、生命科學園、沙河北等3座車站，新開昌平站、沙河站市郊客運服務功能。

備受關注的地鐵方面，今年建設15條地鐵均為續建項目，包括14號線剩餘段、19號線一期、8號線三期剩餘段、S1線剩餘段、11號線西段、首都機場線西延、大興機場線北延、28號線（CBD線）、昌平線南延一期、22號線（平谷線）、17號線、13號線擴能提升、12號線、3號線一期、16號線剩餘段。

北京 大興機場

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