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湖南6​歲童被反鎖家中 模仿動畫情節撐傘從3樓跳下摔成重傷

香港01 / 記者朱加樟／報導
男童​模仿動畫片裡的情節，撐著雨傘從3樓陽台跳下，導致全身多處骨折，被緊急送往醫院治療。圖／看看新聞
男童​模仿動畫片裡的情節，撐著雨傘從3樓陽台跳下，導致全身多處骨折，被緊急送往醫院治療。圖／看看新聞

近日，湖南一名6​歲男童​被外出工作的父母反鎖後，因為急著出去和朋友玩，竟然模仿動畫片裡的情節，撐著雨傘從3樓陽台跳下，導致全身多處骨折，被緊急送往醫院治療。

陸媒報導指，男童家長表示，當時夫妻出去工作，家裡除了男童外還有男童的4歲妹妹，以及一名八十多歲患有認知障礙症的老人。因害怕老人出外，因此將門反鎖。

報導指，當天男童聽到小伙伴們在樓下呼喊他下樓玩耍，他突然想起之前看過的動畫片情節，隨即便找來一把雨傘，推開窗戶爬上窗沿，然後舉著撐開的雨傘，從自家3樓陽台跳下。妹妹看哥哥掉下去了，因為害怕才沒有一起跳下去。

男童落地後傷勢非常嚴重，被鄰居送到當地衛生院檢查。經包紮止血、夾板暫時固定後，醫生為他進行了全身檢查，被確診為全身多處骨折。由於傷勢過重，男童隨後被緊急轉院至湖南省兒童醫院治療。

該院重症醫學科副主任醫生臧平表示，「入院的時候小孩子神智是不清楚的，處於昏迷的狀態。看雙側瞳孔都是增大的，頭腦的損傷是特別嚴重。」目前，男童仍在醫院接受進一步治療。

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文章授權轉載自《香港01》

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