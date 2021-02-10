成都男通宵打遊戲致光敏性癲癇 四肢強烈抽搐兼大小便失禁

成都一名男子近日通宵玩手機遊戲後失去意識，口吐白沫，四肢強烈抽搐，送院救治後被診斷為長時間熬夜玩手機遊戲導致光敏性癲癇的發作。

醫生解釋稱，電子產品高頻率光源刺激是「真兇」。

陸媒報導指，該男子近日通宵玩手機遊戲，夜裡9點玩到第二天天亮。該男子其後突然感覺自己的雙眼不聽使喚地眨動，意識也漸漸模糊，不久便昏迷過去。

家人其後發現該男子失去意識，雙眼無神地看著天花板口吐白沫，四肢強烈抽搐，同時伴有大小便失禁，持續時間大約2分鐘。男子被送到成都三六三醫院後，神經內科癲癇診療室主任林旭診斷該男子為長時間熬夜玩手機遊戲導致光敏性癲癇的發作。

林旭解釋，光敏性癲癇是一種由視覺刺激誘發的癲癇，「光不在乎強或者弱，而在乎頻率。尤其是長時間打遊戲、看電視」。人們在接觸電腦、手機、電視機等電子設備時，一航覺察不到這些屏幕帶來的不同頻率的閃爍，就是這些真實存在的視覺刺激導致了光敏性癲癇的發生。

林旭描述稱，患有光敏性癲癇的病人輕則出現寒顫樣顫搐、失神，重則抽搐、倒地、失去意識。睡眠剝奪、精神緊張、飲酒、喝咖啡等都可能是誘發或加重這種疾病的因素。

林旭又表示，現今尤其是兒童和青少年所面臨的視覺刺激越來越多，光敏性癲癇的病例在增加。發病人群中，有一兩歲的幼兒，也有30多歲的中青年，在所有此類病例中，青少年佔比超過20%左右。

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文章授權轉載自《香港01》