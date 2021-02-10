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新進女職員與已婚主管揪唱歌 隔日「疑遭下藥」慘死酒店房間

聯合新聞網 / 綜合報導
中國廣東佛山一名入職不到1個月的女性新員工，於上月23日跟著公司主管去唱歌飲酒後，入住同一酒店房，未料隔天離奇身亡。 圖／ingimage
中國廣東佛山一名入職不到1個月的女性新員工，於上月23日跟著公司主管去唱歌飲酒後，入住同一酒店房，未料隔天離奇身亡。 圖／ingimage

中國大陸廣東佛山一名入職不到1個月的女性新員工，於上月23日跟著公司主管去唱歌飲酒後，入住同一酒店房，未料隔天離奇身亡。2月8日時，死者舅舅的透露「姪女是被下了藥」，使目前的犯罪嫌疑人除了犯「過失致人死亡罪」外，還新增加了其他罪名。

據中國媒體《開屏新聞》報導，陳姓死者大學是就讀環境資源管理科系，去年12月27日入職一家建築工程公司，更於上月23日晚上和男主管一起吃宵夜、喝酒唱歌，當天半夜3時左右，男主管到飯店開完房後，並帶著陳女一同進入房間。

對此，同住一間房的男性主管表示，自己於凌晨5時許外出買早餐，回房後才發現事態不對，才發現陳女已經身亡。針對此案，男性主管接受警方詢問時，表示自己雖已經結婚，但也承認當晚有跟陳姓女下屬發生性關係。

而據廣東佛山市警方表示，在上月24日早上6時左右接獲報案，稱該區域的酒店公寓房間內，有一名女子喝酒後昏迷不醒，直到醫護人員及警察到場時該女子已經身亡。

陳女的舅舅也補充道，姪女家境困難，父親多年前就已離家，母親則是聾啞人，讓他無奈直言「這是很悲慘的，父母都有殘疾，好不容易大學畢業了，現在卻這麼不明不白地走了」。

事後，舅舅向警方了解案情時，也從警員口中得知「姪女是被下了藥的」，再加上據死者親屬拿到的屍檢鑑定書說明，陳女符合因七氟醚中毒致急性呼吸、循環功能障礙而死亡。目前，女孩父親得知女兒去世的死訊後，正從外地趕回家。

酒店 中毒

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