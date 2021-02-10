陸男做核酸檢測想插隊被拒 怒摔妻子再踢倒志工被捕

近日，在黑龍江省海倫市，一名男子做核酸檢測時與志工發生衝突，不顧周圍人員的勸阻，將志工踢倒在地。事後，海倫市警方已依法對涉事男子採取刑事強制措施。

事發於2月7日，在海倫市某小區內的核酸檢測點，一名男子因為孩子怕冷想插隊做檢測，但期間與志工發生肢體衝突。有網傳視頻片段顯示，在發生衝突期間，男子的妻子不停地勸阻男子，甚至向其下跪。但一意孤行的男子，先用手將妻子摔倒在地，又將志工踢倒。

海倫市宣傳部有關負責人表示，男子因居住的樓區有特殊情況，遂被安排至最後做檢測，事發後已經即時報警。目前，警方初步判定其為妨礙公務罪，已對其採取刑事強制措施。

對此，有網友評論指，「摔老婆動作也相當嫻熟，沒少打老婆吧」、「人家志工在戶外站著就不怕冷嗎？就您的孩子是人嗎？」、「這種人給小孩做的榜樣也好不到哪裡去」、「想吃牢飯就直說」、「醫護人員拚命幹活，你還來添亂」。

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文章授權轉載自《香港01》