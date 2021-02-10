快訊

公開莫德納疫苗接種細節？ 陳時中下午2時召開記者會

亞洲盃籃賽／最少10位！出賽人數不足 中華隊退賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸男做核酸檢測想插隊被拒 怒摔妻子再踢倒志工被捕

香港01 / 孫聖然／報導
在黑龍江省海倫市，一名男子做核酸檢測時與志工發生衝突。（沸點視頻）
在黑龍江省海倫市，一名男子做核酸檢測時與志工發生衝突。（沸點視頻）

近日，在黑龍江省海倫市，一名男子做核酸檢測時與志工發生衝突，不顧周圍人員的勸阻，將志工踢倒在地。事後，海倫市警方已依法對涉事男子採取刑事強制措施。

事發於2月7日，在海倫市某小區內的核酸檢測點，一名男子因為孩子怕冷想插隊做檢測，但期間與志工發生肢體衝突。有網傳視頻片段顯示，在發生衝突期間，男子的妻子不停地勸阻男子，甚至向其下跪。但一意孤行的男子，先用手將妻子摔倒在地，又將志工踢倒。

海倫市宣傳部有關負責人表示，男子因居住的樓區有特殊情況，遂被安排至最後做檢測，事發後已經即時報警。目前，警方初步判定其為妨礙公務罪，已對其採取刑事強制措施。

對此，有網友評論指，「摔老婆動作也相當嫻熟，沒少打老婆吧」、「人家志工在戶外站著就不怕冷嗎？就您的孩子是人嗎？」、「這種人給小孩做的榜樣也好不到哪裡去」、「想吃牢飯就直說」、「醫護人員拚命幹活，你還來添亂」。

延伸閱讀：

拒戴口罩辱罵防疫人員　黑龍江漢叫囂「市長要叫我爹」

麗港城460人檢測0確診　約60戶未應門　有工作人員遇襲

文章授權轉載自《香港01》

醫護人員 新冠肺炎

延伸閱讀

包「400萬」紅包給岳父母！ 網見了吐槽：吃頓飯就花完了

嫁妝送2房！準岳父開「3條件」他問該簽嗎？ 網羨慕：你賺到了

女上尉在海軍基地跟男友合拍色情片 上傳成人網站販售

員工發燒請假傳圖喊「快往生了」 老闆一看怒批：裝也裝得像一點

相關新聞

陸男做核酸檢測想插隊被拒 怒摔妻子再踢倒志工被捕

近日，在黑龍江省海倫市，一名男子做核酸檢測時與志工發生衝突，不顧周圍人員的勸阻，將志工踢倒在地。事後，海倫市警方已依法對涉事男子採取刑事強制措施。

去年陸新生兒1003萬人 年減逾170萬

中國大陸出生人口似已進入「塌陷」階段。最新數據顯示，大陸2020年登記出生新生兒僅1003.5萬，較2019年減少超過1...

山東台籍生囤年貨 宿舍添年味

貼上春聯、福字，囤好除夕夜年飯、零食，與家人朋友約好隔空年夜飯視訊時間……就讀山東大學的台灣學生劉昱成、鄭昱欣為自己在大...

台胞留滬過年 一樣熱鬧不孤單

大門兩邊懸掛著仿真爆竹裝飾物，門上貼著新年快樂，大廳到處貼著福字，坐落於上海松江綜合保稅區的台灣企業廣達上海製造城已然充...

台青留廈門過年 當主廚端私房菜

海鮮蒸鍋、台式三杯雞、燒酒雞、清炒山蘇……這是22歲的台灣青年陳緯正在製作的私廚菜單，他的阿緯廚房將於春節期間在廈門曾厝...

志工送餃子 工地年味濃

2月9日，四川成都第31屆世界大學生夏季運動會東安湖體育公園三館項目建築工地上，一群志工將鍋碗瓢盆搬進工地，給不回家過年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。