豫台人文交流 更重根與基

河南省台辦9日消息稱，5年來，有著深厚淵源關係的豫台兩地各領域交流精彩紛呈。梳理發現，在豫台交往中占據重要角色的人文交流，近年來更重「根」與「基」。

據中新社報導，中原是河洛文化發源地，不少台灣人都自稱是河洛郎。河南是中華姓氏的搖籃，在《新百家姓》中，有73個姓氏在河南找到發源地，其中，台灣四大姓氏也來源於河南。這種兩岸與生俱來的祖根地文化，成為近年來豫台人文交流的重頭戲。

河南省台辦主任崔興莉表示，2016年以來，河南各地根據各自人文特色，開展以尋根謁祖、聯誼交流、合作發展等為主題的台灣同胞來豫尋根、拜祖活動。黃帝故里拜祖大典、中華張姓拜祖大典、林姓太始祖——比干誕辰紀念日活動等，增進了兩岸宗親感情，拉近了兩岸宗親心靈距離。

近年來的豫台交流活動，根文化特質明顯。2019年，台灣世界佛教華僧會名譽會長釋廣元一行到周口開展文化交流活動，為家鄉無償捐贈書畫作品200多幅，其中包含劉墉、何紹基、于右任、張大千等古今書畫名家真跡多幅，以此表達對家鄉的濃厚情誼。

第十一屆大陸全國少數民族傳統體育運動會舉行期間，台灣少數民族代表團在來豫參賽交流之餘，還進行了中秋賞月等聯誼活動，到鄭州市非物質文化遺產展館、鄭州市博物館等地參觀，實地感受中華傳統文化。

河南北部的安陽市依託羑裡城，則打造海峽兩岸周易文化論壇品牌，每年都有500多位海內外易學專家學者到安陽論易研易。安陽羑裡城也與新鄭黃帝故里、固始根親博物館一道，成為河南三家海峽兩岸交流基地。

走進台灣的河南代表團也不忘宣介中原文化。河南赴高雄進行歡樂春節活動時，舉辦了具有河南地方特色的民俗藝術展、美食展，向台灣民眾展示了汴綉、木板年畫、剪紙等傳統技藝。

在注重祖根地文化的同時，豫台交流也更多走向基層，更加務實，積極促進兩地基層建立長久聯繫。

近年來，河南省台辦改變了以往多在「鄭汴洛」參訪交流模式，組織台灣參訪團更多深入農村、企業、學校、街道及相關的文化和社會機構，讓台灣民眾更加深入地感受到河南民間風采。

2016年，台灣里長參訪團到河南參觀時，與河南鄉村建立長期交流合作關係。

藉助河南省兩岸青年交流月活動，2017年至2019年間800多名台灣學生來豫，足跡遍佈河南高校、工商企業、歷史文化名勝區和偏遠鄉村，通過兩岸學生的朝夕相處、交流互動，實地感受河南經濟社會發展現狀，見證真實的河南、真正的中原。

2019年，台灣河南同鄉會在桃園成立，共有12個市縣的同鄉會加入，成為連接台灣河南籍同胞以及台灣與河南各界的民間組織。

除了注重根與基，豫台人文交流還進行了形式創新，將傳統涉台活動搬上雲端。

據河南省台辦介紹，網上遠程面試已成為鄭州大學對台招生的常態。2020年，河南省台辦首次舉辦豫見台灣同根同源網路涉台知識大賽系列活動，將各個環節置於雲端，吸引逾180萬人次參與答題，相關網路直播、短視訊的點擊量達2100萬次。