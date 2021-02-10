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台青留廈門過年 當主廚端私房菜

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

海鮮蒸鍋、台式三杯雞、燒酒雞、清炒山蘇……這是22歲的台灣青年陳緯正在製作的私廚菜單，他的阿緯廚房將於春節期間在廈門曾厝垵亮相。

「我會對菜品做些改良，比如適當加入辣椒和花椒，增加一些在地香料，開發幾款油炸食物。」陳緯對自己的廚房早已胸有成竹，「現在基本每天都有電話預約，朋友都問我什麼時候開業，等不及了。」

2020年，對陳緯來說，似乎失去很多，但收穫更多。

新華社報導，2019年底，陳緯和父親20多天起早貪黑地忙碌，將黑蒜館重建完成。「黑蒜是很健康食物，台灣非常流行。我想借由曾厝垵這個館讓更多遊客可以買到、吃到黑蒜。」陳緯說。

但突如其來的新冠肺炎疫情，將陳緯和父親的計畫全部打亂。往日遊客摩肩接踵的曾厝垵，在疫情中門可羅雀。黑蒜館遭遇「滑鐵盧」，生意冷清。為節省開支，父親讓員工都放假。陳緯沒有回台灣，選擇留下來陪伴父親。

接下來6個月，陳緯每天變著法子給父親做飯，飯後與父親在海邊散步聊天。

「小時候爸爸不在台灣，跟他交流很少，一兩個月才通一次電話，每次也不超過十分鐘。長大後，爸爸在工作上對我非常嚴格，私底下話題也是工作。」陳緯說，「這六個月時光，讓我們有機會好好坐下來了解彼此，圓了小時候想要爸爸陪在身邊的心願。」

隨著疫情逐漸得到控制，陳緯和父親開始謀畫如何向前走。

「要不要繼續做旅遊服務業，如果做，要做什麼……我們一邊討論，一邊嘗試，但還是談到了放棄。」陳緯回憶說，「其實，我心裡特別難過，因為從小到大，爸爸從沒有教過我放棄。」

想到父親十多年在曾厝垵打拚，陳緯堅定說：「爸爸，不要放棄，你還有我。我們一起堅持，一起去拚。」

父子倆開始嘗試調整經營業務：調低商品價格，賣香腸、台灣牛肉麵……「我感覺去年真的好難，我把學的十八般武藝全用上了，所有事情盡力去做，但還是改變不了現狀。」陳緯最終和父親共同決定：經營私人廚房，取名「阿緯廚房」。

疫情期間，陳緯堅持每天登陸短視訊平台，學習美食博主分享的視訊。「我很喜歡做飯，不管朋友還是客人，吃完我做的飯後都很滿足，這讓我很有成就感。」

回首2020年，陳緯說，相比失去，他得到的更多：「因為疫情，我沒賺到什麼錢，但我賺到的是父愛，是家的溫暖，這是我從小就非常渴望的。我也更懂得珍惜，珍惜現在擁有的一切。」

今年春節，陳緯留在大陸，第一次沒跟媽媽一起過年。在他看來，春節讓朋友、客人在自己廚房吃上美味的菜餚，是另一種「團圓」。

「很多家在外地的人都響應政府號召，留在廈門過年。希望他們通過我們的菜，感受到家的味道。」陳緯說，「之前在台灣，媽媽不讓我進廚房，她其實知道我會做很多菜，但從沒嘗過。下次回台灣，我一定做一大桌菜給媽媽吃。」

疫情 春節

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