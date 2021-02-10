台胞留滬過年 一樣熱鬧不孤單

大門兩邊懸掛著仿真爆竹裝飾物，門上貼著新年快樂，大廳到處貼著福字，坐落於上海松江綜合保稅區的台灣企業廣達上海製造城已然充滿春節氣息。「包括台籍員工在內，今年大概有超過3萬名員工留廠過年，我們為此準備了豐富的過年七天樂活動。」廣達上海製造城生活區管理處一課經理江信勛說。

據中新社報導，回台灣隔離費用昂貴、來回需要隔離28天、大陸官方號召就地過年……在眾多因素的考慮下，不少台商台青都選擇留在原地，其中大部分更是第一次在大陸過年。據大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏透露，今年留在大陸的台商、台幹約有九成。

除夕包餃子、看春晚直播，大年初一開新春晚會，初二舉行巨型象棋挑戰賽，初三進行歌唱比賽……廣達上海製造城豐富留滬員工生活。據廣達上海製造城人才資源處協理陳國豐介紹，以往每年會有八九成的台幹分五個批次返台過年，而今年回台的只有一成。工廠還針對台籍員工準備了豬肚雞和油飯，讓他們最大限度地減輕思鄉之情。

作為留滬過年台胞中的一員，江信勛表示，現在網路發達，將通過家庭微信群向台灣親人拜年、發紅包。同時春節期間會跟大陸同事一起參加公司的活動，到一樣留滬過年的台灣朋友家串門，「過年氣氛會和在台灣一樣熱鬧，一點都不覺得孤單。」

與江信勛頗為悠閑的春節假期不同，台灣青年黃曉亭顯得有些忙碌。36歲的黃曉亭有很多「頭銜」：台資企業科麥（上海）烘焙食品貿易有限公司公關經理、上海市台灣同胞投資企業協會飲食行業工作委員會總幹事，以及視訊帳號公益夢想家的主播。2021年春節不僅是黃曉亭第一次在大陸過年，也是她出生以來第一次不在父母身邊過年。

春節期間，黃曉亭和閨蜜準備一起做幾場直播，介紹台灣年俗和年節美食，讓更多大陸朋友瞭解自己的家鄉，同時她還籌劃如何繼續利用公益直播幫助大陸偏遠鄉村，吸引更多台商台企關注大陸鄉村振興。

談起父母會不會擔心她一個人在外過年，黃曉亭說：「不管孩子多大，父母一定會擔心，但我告訴他們上海的防疫措施很嚴密，讓他們安心。父母通過直播平台看到我在大陸的成長，都為我驕傲，所以也很理解我留在大陸過年的決定。」