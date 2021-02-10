山東台籍生囤年貨 宿舍添年味

貼上春聯、福字，囤好除夕夜年飯、零食，與家人朋友約好隔空年夜飯視訊時間……就讀山東大學的台灣學生劉昱成、鄭昱欣為自己在大陸的第一個春節，手動自添年味兒。

「把宿舍貼上春聯福字，忽然覺得有了過年的氛圍。」來自台灣高雄的劉昱成，因兩岸防疫隔離時間的要求，成為了眾多留在大陸過年的台生之一。

據中新社報導，除了裝扮宿舍，劉昱成還囤了飲料、水果、糕點等年貨，以慰藉獨守宿舍的自己。「往年在高雄過年時，親朋好友會相聚在一起，吃年夜飯、放煙火，家裡的每一扇門都會貼上福字。」劉昱成說：「大年初一，我們好多人還會去廟宇搶頭香，爭做當年運勢最旺第一人。」

「獨自一人過年，肯定會有心理落差。但因為疫情，沒有辦法。」安靜的宿舍將劉昱成拉回現實，父母同意他和弟弟都留在大陸過年，也是出於安全考慮。

劉昱成的弟弟今年也留在了500公里之外的鄭州大學過春節。視訊電話中，看到時近中午仍未起床的弟弟睡眼惺忪，劉昱成免不了一陣「敲打」。

「網路發達後，與親友可以雲團圓，也不覺內心孤單。」劉昱成說，他和弟弟兩人經常視訊通話、互相打趣，以解想念家鄉、思念親人之苦。

「學校現在是封校狀態，對學生的保護措施、防疫措施都做得很好，家人不會擔心安全，但就怕我孤單。」第一次離家過年的鄭昱欣，難免成為家人的牽掛。「今年外賣和網購都不打烊。除夕夜，我計畫在外賣平台訂一些自己愛吃的東西，和家人邊視訊、邊隔空吃年夜飯，就不再是形單影隻了。」

「山東過年要吃餃子，但在高雄過年，全家會吃火鍋、烤雞、烤鴨等。」鄭昱欣說，高雄還會準備發糕、烤魚等年菜，祈願來年發財、年年有餘。大年初一，全家人要一起出遊，或去廟宇祈福。

今年一個人的春節假期，鄭昱欣計畫吃好玩好追好劇，再跟很久沒見的朋友視訊聊天，或是在線上同步看電影。她說，不會太過孤獨。雖然因疫情短時不能見面，但無奈的雲團圓也是為以後更好團圓。希望疫情趕快過去，大家都可以返鄉，見到想見的人。希望全世界的人都健健康康、幸福生活。