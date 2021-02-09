大陸與世衛新冠溯源專家：水貂、貓等可能是宿主

大陸-世界衛生組織新型冠狀病毒溯源研究聯合專家組今（9）日召開記者會，聯合專家考察組中方組長梁萬年表示，蝙蝠和穿山甲肯定不是新冠病毒動物源頭，水貂、貓等動物可能是潛在的宿主。

俄羅斯衛星通訊社報導，梁萬年表示，分子流行病學的溯源研究結果時表示，能導致全球大流行的病毒，一定具備高度適應人類環境的生存能力。這種能力可能偶然獲得，也可能逐漸演變的，但每個步驟都得益於自然的選擇。

他表示，蝙蝠、穿山甲身上發現的冠狀病毒被認為和新冠病毒關係密切，提示其有可能是新冠病毒的宿主。但目前為止，這種關聯性還不足以認定上述兩種動物所攜帶的病毒成為新冠病毒的直接祖先。水貂、貓等動物，也可能是潛在的宿主。

環球網報導，專家沒有足夠的資料來確定新冠病毒是如何傳入了最先發現疫情的武漢華南海鮮市場。梁萬年說，引發新冠肺炎的病毒在2019年底在武漢被發現之前可能已在其他地區傳播。在2019年底暴發之前，該病毒未在武漢大量傳播。