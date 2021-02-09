大陸世衛專家：無證據顯示前年12月前在武漢有疫情傳播

中國-世界衛生組織新型冠狀病毒溯源研究聯合專家組今天在武漢召開記者會。聯合專家考察組中方組長梁萬年表示，沒有證據顯示在2019年12月前在武漢市就有疫情傳播。

中國-世衛組織專家組近日共同走訪了白沙洲貿易市場、華南海鮮市場、湖北省疾病預防控制中心、武漢市疾病預防控制中心、湖北省動物疫病預防控制中心、中科院武漢病毒所等機構。

考察組中方組長梁萬年表示，能導致全球大流行的病毒，一定具備高度適應人類環境的生存能力。這種能力可能是偶然獲得，也可能是逐漸演變的，但每個步驟都得益於自然的選擇。

梁萬年在介紹分子流行病學的溯源研究結果時表示，蝙蝠、穿山甲身上發現的冠狀病毒被認為和新冠病毒關係密切，提示其有可能是新冠病毒的宿主。但目前為止，這種關聯性還不足以認定上述兩種動物所攜帶的病毒成為新冠病毒的直接祖先。水貂、貓等動物，也可能是潛在的宿主。

梁萬年說，2019年12月武漢市人群中發生了一定規模感染，許多早期病例與華南海鮮市場有關，只能證明該市場是病毒傳播點之一，但武漢其他地域或有傳播情況。根據目前資料無法確定新冠病毒是如何傳入華南海鮮市場的。

外籍專家組組長彼得則表示，相關證據表明病毒可能來自自然宿主。但武漢並非是蝙蝠大量聚集地，因此在武漢的疫情最開始不太可能由蝙蝠傳給人，可能是由其他動物傳播。