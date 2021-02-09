大陸與世衛新冠溯源專家組稱 新冠病毒是自然選擇形成

中國-世界衛生組織新型冠狀病毒溯源研究聯合專家組今天在武漢召開記者會。聯合專家考察組中方組長梁萬年表示，能導致全球大流行的病毒，一定具備高度適應人類環境的生存能力。這種能力可能是偶然獲得，也可能是逐漸演變的，但每個步驟都得益於自然的選擇。

中國-世衛組織專家組近日共同走訪了白沙洲貿易市場、華南海鮮市場、湖北省疾病預防控制中心、武漢市疾病預防控制中心、湖北省動物疫病預防控制中心、中科院武漢病毒所等機構。

聯合專家考察組中方組長梁萬年在介紹分子流行病學的溯源研究結果時表示，蝙蝠、穿山甲身上發現的冠狀病毒被認為和新冠病毒關係密切，提示其有可能是新冠病毒的宿主。但目前為止，這種關聯性還不足以認定上述兩種動物所攜帶的病毒成為新冠病毒的直接祖先。水貂、貓等動物，也可能是潛在的宿主。