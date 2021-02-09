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香港要廢垃圾掩埋場 環團認希望渺茫

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導

香港2035年將不再有垃圾掩埋場。香港環保局在最新施政藍圖中明確指出，未來將透過興建第二座焚化爐，在2035年達到去掩埋場的目的。不過，環團則表示目前第一座焚化爐尚未完工，對於政府的承諾不抱任何信心。

據《南華早報》報導，香港環保局局長黃錦星指出，2035年藍圖中，中期目標是每人垃圾清運率將減少40~45％，回收率則提高到55%，不過，他並未明確指出哪一年可達到。他也表示，到了2035年，透過發展適當廢棄物轉能源設施，香港將不再需要倚賴掩埋場。

對此，香港環團綠惜地球主管劉祉鋒表示，「政府達到上述目標的希望渺茫，政府雖然倚賴第二座焚化爐達成目標，但第一座都尚未完工也沒有結果。香港沒有一個環保團體會同意興建。」

香港議員司馬文則表示，希望當地政府能提出更整合的廢棄物管理系統，才能提升香港人對於回收制度的信心。

《Green Queen》報導，去年香港媒體HK01便透過在塑膠罐子上加裝GPS追蹤器後發現，在14處住宅區中，有9棟住宅的塑膠罐子並未被回收，被回收的塑膠罐最後竟被載往掩埋場丟棄。

對此，當地環團環保觸覺表示，業者回收意願之所以不高，主要是因為塑膠在香港價值不高，1公斤回收的塑膠廢棄物對回收業者只能帶來0.30港幣（台幣1元）利益。

從1991年開始，香港人製造的垃圾在2018年達到高峰，每人製造1.53公斤的垃圾，雖然2019年下降至1.47公斤，但環團擔心由於新冠肺炎疫情帶動使用單次塑膠餐具，2020年廢棄塑膠量將會出現反彈，反觀回收率近年則持續下降，去年約29%，2010年則為52%。

香港政府原預定在大嶼山南方興建一座造價310億港幣可發電的焚化爐，預定2022年完工，但因為環境影響官司正在進行中，最後又延至2024年。

除了興建焚化爐，香港政府也有意實施垃圾隨袋徵收，每10公升收費1.1港幣（約台幣4元），但法案一直卡在立法會遲遲未通過。

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香港 焚化爐

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