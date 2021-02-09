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貫通東西 徐連高鐵通車
東起連雲港「花果山」，西接吐魯番「火焰山」，2月8日，隨著徐連高鐵開通，中國古典名著「西遊記」裡的這兩座名山被時速250公里以上高速鐵路連接在了一起。
新華社報導，中國鐵路上海局集團有限公司披露，徐州至連雲港高速鐵路正式投入運營後，中國大陸「八縱八橫」高速鐵路網最長橫向通道—連雲港至烏魯木齊的高速鐵路全線貫通。
徐連高鐵於2017年7月開工建設，西起江蘇省徐州市，東至連雲港市，全長185公里，設計時速350公里，全線共設徐州東、大許南、邳州東、新沂南、東海縣、連雲港等6座客運車站。
徐連高鐵開通後，徐州至連雲港最快只需要60分鐘，比之前節約1個小時，蘇北、魯南地區旅客前往滬寧杭等主要城市的鐵路旅行時間將大幅縮短。
徐連高鐵是中國大陸「八縱八橫」高速鐵路網中連雲港至烏魯木齊通道的最東段，也是最後通車段。徐連高鐵建成通車後，與此前已開通運營的鄭州至徐州、鄭州至西安、西安至寶雞、寶雞至蘭州、蘭州至烏魯木齊高鐵連接，形成全長3400多公里的「新歐亞大陸橋」骨幹通道，將為「一帶一路」建設提供有力支撐。
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