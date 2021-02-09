在地亦故鄉 台商留濟南過年

濟南大自然新材料股份有限公司董事長王克璋響應「就地過年」的倡議，決定留在濟南過年。這是王克璋來大陸創業23年來第一次沒有回台灣過年，但在他看來，「在地亦故鄉」。

中新社報導，目前，兩岸對入境人員均有較長時間的防疫隔離期，台商返台過年的時間和經濟成本都較高。1999年來山東創業的王克璋，是登陸較早的老台商。他透露，留在濟南過春節，一是因為今年4月中旬需要回台處理公司事務，春節往返會影響4月的行程安排。二是因為最好朋友的女兒3月要嫁到濟南，自己將作為女方娘家主婚人替好朋友送女兒出嫁。

由於兩岸的新冠疫情防控措施，今年有大量台商如王克璋一樣決定留在山東過春節。「非常思念在海峽另一邊的家人，原本過年時，會帶兩個兒子回台灣看望父母，家裡人一起圍爐，吃吃喝喝。」台灣茶商陳宗棋說：「很遺憾不能和家人團聚，只能用視訊通話，讓老人看看孫子，我們一家人『雲端』共團圓吧。」

2013年，陳宗棋來到濟南茶葉城做起台灣茶生意，7年的濟南生活，讓他決定在這座城市落地生根。「兩個兒子都已經在濟南讀書，我們一家人也很習慣這裡的生活。」雖不能回台灣與親人團聚，但陳宗棋認為，留在濟南和朋友小酌一杯，帶孩子感受山東年俗文化，也不失為一種別樣春節。

濟南市台商協會會長陳世偉今年也決定不返台過年，他說：「兩岸一樣重視春節，今年有很多沒回台灣的朋友過年時準備小範圍相聚，我會邀請兩三位獨自在大陸打拚的台灣朋友到家裡吃年夜飯。」

平時熱愛烹飪的陳世偉計畫為家人和落單的台灣朋友做桌道地的台灣年夜飯，與遠在台灣南投的母親視訊拜年，「曬曬」年飯。

陳世偉表示，兩岸交流要靠互相走動。「目前，疫情下兩岸的人員往來和交流仍處於極不正常狀態。兩岸民眾都期待走出疫情陰霾後，兩岸交流可以賡續前行。」