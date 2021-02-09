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台青直播達人 投入公益助偏鄉
對台灣青年黃曉亭來說，2021年春節將是出生以來第一次不在父母身邊過年。不過，這位愛笑的女孩說自己一點也不覺得孤單無聊，因為春節假期已被排得滿滿的。
新華社報導，36歲的黃曉亭有很多「頭銜」：台資企業科麥（上海）烘焙食品貿易有限公司公關經理、上海市台商協會飲食行業工作委員會總幹事，以及視訊賬號「公益夢想家」的主播。
2015年，黃曉亭到上海工作，工作之餘參加上海台協組織的各種公益活動。金融專業背景的她最終選擇「跨界」進入台企，成為公關經理和公益公關的實踐者。
2020年，黃曉亭在大陸兩家媒體「牽線」下，和甘肅省臨夏回族自治州廣河縣結下特殊緣分。當年10月一場「台青看廣河 金秋淘美食」公益直播活動中，她和來自兩岸的另外三位主播一道，用最「時尚」的方式推廣當地最「土」的原生態農特產品：八寶茶、桃酥、羊毛馬甲……。
黃曉亭說，這次難忘經歷讓自己發現了一片新天地。不久後，她在社交平台註冊「公益夢想家」賬號，成為一位「直播達人」。
2020年末，黃曉亭等六位台青現身廈門龍威台灣青年創業就業基地，再度為廣河縣「帶貨」，並幫助當地紅星村幼兒園小朋友籌買校服和教具，並將銷售額的10%至30%捐贈給廣河縣。黃曉亭說，她也期待透過自己的直播，能吸引更多台商加入公益行列。
受疫情影響，黃曉亭和許多台青一樣選擇在大陸度過牛年新春。「上海防疫措施嚴密，在這裡感覺很安心。」她說。
除了吃飯逛街、透過視訊和家人互動，黃曉亭還打算利用春節假期，和閨密一起做幾場直播，介紹台灣年俗和年節美食，讓更多大陸朋友了解自己的家鄉。
籌劃如何繼續利用公益直播幫助大陸偏遠鄉村，同時吸引更多台商台企關注大陸鄉村振興，是黃曉亭春節期間給自己安排的另一項重要任務。黃曉亭說，未來的一年也許會很忙碌，但一定很充實。
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