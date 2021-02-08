封閉34天後 陸河北石家莊車站重新開放旅客進站乘車

因先前嚴峻疫情為防止擴散而被下令禁止所有乘客進站乘車的河北石家莊火車站，時隔34天後，8日19時30分終於重新開啟全部進站通道，恢復辦理旅客進站客運業務。

據中國鐵路北京局集團有限公司石家莊站消息指出，旅客進石家莊站仍須嚴格落實以下疫情防控措施：第一，配合做好進出站量測體溫工作，並主動保持「一米（一公尺）線」安全距離。

第二，自9日起，北京市對河北省進（返）京低風險地區人員政策調整，核酸檢測陰性證明由3日內調整為7日內，核酸檢測陰性證明的查驗工作由地方疾控部門負責在進站前辦理，車站負責配合工作。

除此之外，石家莊鐵路疾病預防控制中心專門安排人員7日上午已對車站內候車室和出站通道等區域集中進行深度消毒，以保障旅客平安出行。