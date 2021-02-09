台海5000噸級海事救助船 下水

福建海事局8日通報，台灣海峽首艘5000噸級大型海事巡航救助船「海巡06」輪，當天在武昌船舶重工集團雙柳造船基地正式下水，該輪列編後將成為中國大陸駐守台灣海峽的最大海事巡航救助船。

中新社報導，「海巡06」輪總長128.6公尺，型寬16公尺，型深7.9公尺，設計排水量5560噸，設計航速20節，具備無限航區航行能力，續航里程1萬浬，在沒有外界補給的情況下能在海上巡航執法60天。

該船於2019年5月開工建造，預計2021年年底列編福建海事局，將重點在台灣海峽水域執行水上交通巡航監管、應急救援等任務，並根據調派參與大陸海事監管、應急處置和國際海事交流。

據福建海事局副局長黃丹華表示，「海巡06」輪配備光電跟蹤、雷達遙測、岸基信息加載等綜合監測系統和海上數據中心、多鏈路融合通信等綜合指揮信息系統，具備海上交通安全態勢監測預警和信息處理能力，同時還配備有救援搭載200名落水人員及簡易醫療處理、中型直升機著艦、對外消防和溢油處置等綜合應急系統，能更好執行海上人命救助和應急事件處置任務。