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廣州洛溪大橋新橋通車
歷時兩年七個月建設的洛溪大橋新橋2月8日全線通車，與舊橋實施交通轉換。項目建成後，將打通洛溪大橋南北通道上的交通瓶頸，推動沿線地區經濟發展。
中新社報導，洛溪大橋始建於1984年，是連接海珠區與番禺區的重要過江通道，也是珠江主航道上的標誌性橋梁之一。資料顯示，洛溪大橋的建橋與知名富豪何賢和霍英東等有關。1979年，霍英東回家鄉番禺，曾感慨番禺交通不方便，他和何賢表示番禺要發展，必須要搞好路橋建設，決定為家鄉捐建一座洛溪大橋。
1988年，洛溪大橋正式通車。洛溪大橋在當時中國大陸橋梁建設中創下了幾個第一：通航淨高34公尺，居中國大陸第一，主孔道通航淨跨為亞洲同類橋梁第一，曾被海內外專家稱為「亞洲第一橋」。
隨著番禺的快速發展，使用有30餘年歷史的舊橋已難以滿足民眾日益增長的交通需求。為緩解該路段交通壓力，解決長期擁堵問題，洛溪大橋拓寬工程從2018年5月開始施工，拓寬工程主要包括新建橋梁和維修加固舊橋等內容。
8日起新舊橋交通轉換完成後，將進入該項目第二階段施工，即舊橋的維修施工階段。據廣州市中心區交通項目管理中心相關官員表示，舊橋加固以及全封閉隔聲屏安裝還需分四個施工階段，其中洛溪大橋部分新舊橋還需要再次進行交通轉換，整個項目計畫今年6月底前完成。拓寬工程全部完工後，洛溪大橋開通雙向10車道。
通車後，由廣州番禺到海珠的通行時間縮短，緩解兩地交通壓力。新橋通車後，全長2公里的洛溪大橋3分鐘就可以通過。
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