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隔離酒店戰疫 春節堅守崗位

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
2011年蘇斐君從台灣到廈門，經營「探索酒店」。「探索酒店」作為定點隔離酒店，接待了近5000名入境隔離人員。今年春節，蘇斐君決定和大陸員工一起留守崗位。圖為蘇斐君（右）與酒店廚師交流備餐情況。（中新社）
2011年蘇斐君從台灣到廈門，經營「探索酒店」。「探索酒店」作為定點隔離酒店，接待了近5000名入境隔離人員。今年春節，蘇斐君決定和大陸員工一起留守崗位。圖為蘇斐君（右）與酒店廚師交流備餐情況。（中新社）

對廈門探索酒店總經理蘇斐君來說，去年4月2日是一生難忘的節點。從那至今的300多天裡，探索酒店作為定點隔離酒店，接待了近5000名入境的隔離人員。

新華社報導，去年4月，大陸疫情漸趨平穩，嚴防輸入成為抗疫新考驗，蘇斐君主動與相關部門聯繫，承擔起分流境外隔離人員的責任。「當時壓力很大，內心其實很煎熬。」她回憶說，前三個月常常失眠，不僅是疫情防控的壓力，還要解決與客人溝通、給員工打氣等問題，也怕讓家人擔憂。

最讓蘇斐君感動的是同事們的支持。從去年4月開始，酒店全體員工放棄休假，住進酒店，無人退縮。他們穿著厚重悶熱的防護服，每天進行3次大面積消殺，為上百間客房配送每日三餐，穿著防護服難以低頭彎腰，許多工作都要跪在地板上操作。

抗疫的三百多天裡，蘇斐君和同事們盡量為客人們提供暖心服務，幫助他們減少焦慮，平穩度過隔離期。端午節送粽子、中秋節送月餅、冬至送湯圓，食物豐富到客人常在三餐時拍照發朋友圈，讚嘆「隔離酒店每天變著花樣給我們送餐」。

還有許多「意想不到」的服務：被隔離的學生上網課需要打印試卷，酒店員工幫忙跑到市區打印；帶孩子的客人網購了室內玩具，酒店幫忙取快遞運包裹……

探索酒店有個賓客服務群，開始只是用來發布政策提示、健康提醒，提供心理諮詢。不知從何時起，客人們把這裡當作向工作人員道謝的「留言區」。每當看到員工穿著隔離服在廊道送餐，他們就會在群裡給工作人員加油，說一聲「辛苦了」。

「有時條件所限，我們無法完全滿足客人的需求，但他們總能以理解的心為我們打氣，這就是一直支持我們堅持下去的動力。」蘇斐君說。

今年春節，探索酒店接待任務還未結束，蘇斐君決定留守崗位。這是她第六次在廈門過年。

除夕夜，她打算和同事們一起圍爐，吃年夜飯。但她也掛念在台灣年邁的父母和女兒。「一年多沒回去了，這是我離家時間最長的一次。」蘇斐君說。

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