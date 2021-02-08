台灣青年留渝過年 為防疫在哪都是家

連日來，在重慶最繁華的解放碑商圈，重慶市台商協會青委會發起了捐血活動。不少留在大陸過年的台灣青年踴躍參與，希望通過捐血方式，迎接新年到來。

中新社報導，今年是在渝台青首次集體在春節來臨之際捐血。在捐血車外長長的隊伍裡，有首次捐血的新面孔，也有資深志願者。第一次在大陸捐血的潘建文說，在大陸為同胞們做一點力所能及的事情非常有意義。

重慶女婿潘建文到大陸已12年，今年是他第一次在大陸過年。留在重慶過年，家人成為在渝台青們最大的牽掛。潘建文認為，為了疫情防控，這點犧牲值得，「因為有大家才有小家」。

「疫情還沒結束，為了不讓之前的努力白費，大家還是少走動。」潘建文說，今年雖不能回到父母身邊，但可以電話、視訊問候，還可以省去舟車勞頓。

「留下也是為了不錯失後疫情時代大陸發展機遇。」潘建文目前在重慶經營著幾家公司。他的公司所參與的項目—大陸國家級重慶（榮昌）生豬大數據中心，被當地區政府列為「十四五」期間著手推進的「三件大事」之一。他認為，這是台企與大陸企業享受同等待遇的重要表現。

在大陸生活了18年的臧鳴遠，已不記得在大陸過了多少個春節。「以往身邊的台灣朋友春節絕大部分選擇回台與家人團聚，近兩年不少人會選擇將家人接到重慶來過年。」臧鳴遠說，兩岸融合是大勢所趨。

臧鳴遠從小在台灣眷村長大。包水餃、做年糕、守歲、迎財神……談起眷村過年習俗，臧鳴遠滔滔不絕。臧鳴遠說，雖然身在大陸，但是過年時追求平安、幸福的願望都一樣。只要大家平安，在哪過年都一樣。