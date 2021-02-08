增進交流 廈門台灣教師之家揭牌

「廈門市台灣教師之家」2月5日在廈門市教育工會揭牌成立。廈門市教育局台港澳事務辦公室主任徐菁表示，成立台灣教師之家，是推動廈台教育融合的一項舉措。

中新社報導，在廈門大學台籍教師陳經超看來，通過教師之家這個平台，可以增進在廈台籍教師之間的交流溝通。尤其是在大陸已經發展多年的前輩，可以提供、分享一些經驗，幫助剛來到大陸、廈門的教師盡快適應環境。

「如今有許多台灣年輕學者、精英人才看好大陸的發展，願意西進大陸。」華僑大學台籍教師張立齊說，教師之家成立以後，將搭建起信息交流的渠道和平台，台籍教師可以從中瞭解政策信息，對有興趣來大陸發展的台籍教師也將很有幫助。

「在兩岸融合發展的背景下，這樣的平台也可以促進台灣老師與大陸老師經驗交流，尤其在教學、科研方面，提供了一個可以脫離學校去探討的環境，這是非常有意義的。」張立齊說。

徐菁表示，近幾年來，到廈門工作的台灣教師愈來愈多，他們在實現自身價值的同時分享自己的專長，為廈門教育的改革和發展作出貢獻。「成立台灣教師之家，就是想讓在廈門工作的台灣教師能找到工作和生活的歸屬感，找到家的感覺。工作之餘大家可聊聊天，拉拉家常，特別是在疫情期間，在廈門有地方相聚、暢談，也能感受到溫暖和舒適。」

未來，「廈門市台灣教師之家」將結合中華傳統節日和廈門本土特色，定期、不定期地舉辦活動，包括安排參觀廈門，端午節包粽子，中秋月餅製作等等。