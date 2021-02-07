大陸三分一桶裝水是「假水」 老闆邊抽菸邊灌水

假冒桶裝水充斥大陸市場，一直受到關注。北京青年報7日引述業內人士指出，市場上流通的桶裝水近三分之一是「假水」。

報導指出，中國大陸的假冒桶裝水主要有兩種：一種是直接將自來水、地下水私自灌裝銷售，未經嚴格過濾、消毒；另一種是一些小廠購買一些大品牌的企業生產許可證、標籤、真桶等，然後直接將自己生產的水灌裝進真的大品牌包裝裡面賣。這些「假水」的利潤平均可高達10元（人民幣，下同）一桶。

報導指出，鄭州不少人喝過假冒「康師傅」品牌的桶裝水。一家公司的負責人表示，2020年開始員工喝了約半年的「康師傅」桶裝水，後來員工發現桶裝水裡面的水呈綠色，桶內上水的軟管沾有不明黏液，就連他們煮水喝的水壺也充滿一股餿水味。康師傅則指出，截至目前康師傅沒有出品任何一款桶裝水產品，市面上所有的康師傅桶裝水皆為假水。

北青報暗訪鄭州一家製造假冒桶裝水的「黑水廠」，指出「黑水廠」簡陋且放滿汙穢的水桶清潔裝置、水箱、水桶等。生產假水的老闆一手夾著香菸，一手拿著水管往一款名為「OA泉」的桶裡灌水。

報導指出，假冒桶裝水水桶的質素也是一大隱患。目前大陸市面上的桶裝純淨水水桶主要有兩種材質：一種是PC材質，一種是PET材質，但價格相差很大。不合格的水桶主要使用PET材質的，在高溫下容易產生致癌物。有業內人士表示，水桶的底部會標明生產日期與材質等信息，一般來說使用壽命在兩三年左右。但是市面上一些水桶已經使用了近6年，有些更是連水桶出廠日期的信息都沒有。