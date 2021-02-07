快訊

從撿菜尾到百億大亨 力山董座王坤復辭世

5連霸苗栗縣議員徐欽鴻今病逝 地方人士錯愕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

山東企業發年終獎！40名員工每人獎勵一輛車 總價值逾6000萬

香港01 / 朱加樟
大陸山東省德州市一間企業向40名員工送上私家車作為年終獎金。（閃電視頻）
大陸山東省德州市一間企業向40名員工送上私家車作為年終獎金。（閃電視頻）

根據大陸媒體報導，近日山東省德州市一間企業向40名員工送上私家車作為年終獎，40輛車總價值約1500萬元人民幣（約新台幣6479萬元）。

報導指出，向員工送上私家車的企業為山東星光糖業集團。這40名獲獎的員工中，近是三分之一是80後。有員工拿著汽車鑰匙時心情激動，表示「真是太開心了，比中了500萬（約新台幣2159萬元）還要興奮。」

據該企業總經理曹建幫表示，這些私家車只是年終獎勵的一部分，還有年終獎金及其他獎品。

據企業官網介紹，山東星光糖業公司位於星光工業園內，總投資13.7億元（約新台幣59億元），國家標準化管理委員會認定的「無公害農產品」加工企業，2018年品牌價值25.34億元（約新台幣109億元），獲高新技術企業。公司的生產能力為年產100萬噸食糖。

該企業表示這些私家車只是年終獎勵的一部分，還有年終獎金及其他獎品。（閃電視頻）
該企業表示這些私家車只是年終獎勵的一部分，還有年終獎金及其他獎品。（閃電視頻）

這40名獲獎的員工中，近是三分之一是80後，有員工拿著汽車鑰匙時心情激動。（閃電視頻）
這40名獲獎的員工中，近是三分之一是80後，有員工拿著汽車鑰匙時心情激動。（閃電視頻）

延伸閱讀：

美國大叔自設水上漂辦公室避疫設施齊備 可外賣零食真相原來是這樣

日醜女約會100次成功結婚生仔 出書教33招醜人脫單攻略

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

山東企業發年終獎！40名員工每人獎勵一輛車 總價值逾6000萬

根據大陸媒體報導，近日山東省德州市一間企業向40名員工送上私家車作為年終獎，40輛車總價值約1500萬元人民幣（約新台幣6479萬元）。

公民記者張展庭審照曝光 身形消瘦被固定在輪椅上

中國海外民間組織「人道中國」理事王劍虹日前透過推特（Twitter）曝光公民記者張展的庭審照，指張展當時帶著手銬被固定在...

女記者遠嫁青海卻遭家暴 控夫出軌把她打到失禁

曾在一線城市工作的女記者馬金瑜，曾經自稱為了愛情遠嫁到青海貴德縣，與丈夫扎西養蜂養花、做助農電商，更一度被傳為美談。但馬...

連續11年！260萬堆成小山 汶川小村千餘人集體分紅

在四川汶川威州鎮雙河村村委會院壩裡，幾張鋪著紅布的桌子上現金堆成三座小山，村民們排隊領錢，桌子上堆的現金是雙河村2020年集體經濟分紅的錢，約260萬元人民幣…

中國煤價突然瘋漲 「有錢也買不到」

中國煤價突然瘋漲，山西一位煤炭貿易商1月中下旬說，5500k的低硫煤每噸價格接近1000元人民幣(約155美元)，幾乎達...

曾因資助在台港人被捕 港網台主持人傑斯再遭拘

去年因資助在台「反送中」示威者就學，而被港警逮捕的香港網路電台主持人「傑斯」（本名尹耀昇），今天再度被拘，警方指他涉嫌「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。