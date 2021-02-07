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山東企業發年終獎！40名員工每人獎勵一輛車 總價值逾6000萬
根據大陸媒體報導，近日山東省德州市一間企業向40名員工送上私家車作為年終獎，40輛車總價值約1500萬元人民幣（約新台幣6479萬元）。
報導指出，向員工送上私家車的企業為山東星光糖業集團。這40名獲獎的員工中，近是三分之一是80後。有員工拿著汽車鑰匙時心情激動，表示「真是太開心了，比中了500萬（約新台幣2159萬元）還要興奮。」
據該企業總經理曹建幫表示，這些私家車只是年終獎勵的一部分，還有年終獎金及其他獎品。
據企業官網介紹，山東星光糖業公司位於星光工業園內，總投資13.7億元（約新台幣59億元），國家標準化管理委員會認定的「無公害農產品」加工企業，2018年品牌價值25.34億元（約新台幣109億元），獲高新技術企業。公司的生產能力為年產100萬噸食糖。
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文章授權轉載自《香港01》
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