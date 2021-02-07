教改風波下 內蒙漢語統編教材今秋使用

去年的教改風波，無阻內蒙古繼續推動民族學校使用大陸「國家統編教材」的計畫。近日，內蒙自治區當局印發《全區民族語言授課學校推行使用三科統編教材全面加強國家通用語言文字教育教學工作實施方案》，由今年秋季學期起，全區民族語言授課學校的部分班級，將全部使用統編《道德與法治》、《語文》、《歷史》教材，並使用大陸國家通用語言文字，即漢語教學。

據星島日報報導，去年秋季學期起，內蒙古全區民族語言授課學校的小學一年級和初中一年級，已開始使用《語文》統編教材。今年將進一步擴展至小學二年級及初中二年級，並新增《道德與法治》和《歷史》教材。

內蒙自治區要求各級黨委、政府把推行使用三科統編教材作為「重大政治任務」，確保師資保障、教師培訓、教材保障、課程教學等各項工作在今秋開學前準備到位。

「尺寸教材，悠悠國事」，內蒙古日報昨發表評論員文章，指教材建設是育人育才的重要依托，實質上是大陸國家意志的體現，是大陸的國家事權。各地各部門要站在講政治的高度，踐行鑄牢中華民族共同體意識。旗幟鮮明、堅定堅決地把各項工作落實到位。

內蒙古去年在民族學校推行使用大陸國家統編《語文》教材，引起爭議，觸發罷課等示威行動。內蒙自治區黨政高層多次開會檢討。去年十一月，自治區教育廳廳長侯元、政府秘書長包振玉雙雙被免職，疑因事件遭問責下台。