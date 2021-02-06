男買車抽獎獲「女友1個」女員工超害羞、遭質疑炒作

買車送女友原來不是一場夢？日前大陸微博傳出影片，顯示1名男子買車後參加車行的新年「砸金蛋」抽獎活動，裡面的字條竟寫上「獎勵女朋友1個」，男子當場顯得非常興奮。原來所謂「獎勵女友」，其實是車行內的單身女職員，而且只是獲得與女方認識和約會的機會，被當是「獎品」的女員工非常害羞，但男子則異常雀躍，看來很滿意，甚至要經理拉開他。網友看片後質疑車行是在「虛假宣傳銷售」，也指萬一中獎的買家有老婆或女友，更不知道應該怎辦。

短片拍攝於1月26日，四川資陽市1名男子在汽車展銷場買新車後參加「砸金蛋」抽獎活動，擊碎金蛋後打開發現禮物紅紙，只見寫著「獎勵1個女朋友」，男子顯得難以置信，連忙問旁邊的經理，「哇，女朋友，真的假的喔？這個？」。經理稱說到做到，但還是要靠自己，因為「送的女友」其實是女店員，如果雙方願意可自然發展成情侶。

影片所見，買車男火眼金睛、嘴角上揚看著站在旁邊的「女朋友」，剛認識已經上前伸手捉對方手臂，嚇得經理馬上拉開他。女店員則顯得很害羞，只是對著男子在微笑。

大陸媒體指，經理認為做汽車銷售行業經常要加班追業績，擔心年輕女銷售員耽誤婚期，故搞出營銷噱頭，其實是想為女員工增加結識男生的機會，而且每位單身女員工都會有數天的「相親假」，放便她們找對象。買車男和女店員還拍了合照，之後傳到網上。

原來「女朋友」是店內的單身女店員。（微博影片截圖）

買車男接受大陸媒體訪問稱，他知道汽車銷售公司剛好搞過年活動，抽中獎後店方問了他的個人資料，問他是不是單身等。他答自己是單身後，原來該公司正辦相親活動，店內有1名單身女職員，所謂「送女友」其實是和女職員相親，確認他單身後，2人私下交換了微信，「後面就是…（反問記者）他懂我意思吧」。從2人的合照所見，男生勉強忍笑，看來對該名女店員很滿意。

然而有網友質疑事件可能是宣傳炒作，根本不算「獎勵女友」，又懷疑男子中了店舖圈套，抽獎可能只是幫女銷售找男友，或者女銷售看上他，借抽獎搞配對，甚至指賣車的業績可能會計入女銷售員考績，順利發展後男友的車也是她的車等，「買賣一點不虧」。

男子發現紅紙上寫著「獎勵女朋友1個」，馬上問身旁的經理是不是在開玩笑。（微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》