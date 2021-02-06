快訊

罷捷開票／同意票落後不同意票 罷捷發言人說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男買車抽獎獲「女友1個」女員工超害羞、遭質疑炒作

香港01 / 李納德
四川男抽中大獎後很興奮，表示自己還是單身漢，並很滿意該單身女員工。（微博影片截圖）
四川男抽中大獎後很興奮，表示自己還是單身漢，並很滿意該單身女員工。（微博影片截圖）

買車送女友原來不是一場夢？日前大陸微博傳出影片，顯示1名男子買車後參加車行的新年「砸金蛋」抽獎活動，裡面的字條竟寫上「獎勵女朋友1個」，男子當場顯得非常興奮。原來所謂「獎勵女友」，其實是車行內的單身女職員，而且只是獲得與女方認識和約會的機會，被當是「獎品」的女員工非常害羞，但男子則異常雀躍，看來很滿意，甚至要經理拉開他。網友看片後質疑車行是在「虛假宣傳銷售」，也指萬一中獎的買家有老婆或女友，更不知道應該怎辦。

短片拍攝於1月26日，四川資陽市1名男子在汽車展銷場買新車後參加「砸金蛋」抽獎活動，擊碎金蛋後打開發現禮物紅紙，只見寫著「獎勵1個女朋友」，男子顯得難以置信，連忙問旁邊的經理，「哇，女朋友，真的假的喔？這個？」。經理稱說到做到，但還是要靠自己，因為「送的女友」其實是女店員，如果雙方願意可自然發展成情侶。

影片所見，買車男火眼金睛、嘴角上揚看著站在旁邊的「女朋友」，剛認識已經上前伸手捉對方手臂，嚇得經理馬上拉開他。女店員則顯得很害羞，只是對著男子在微笑。

大陸媒體指，經理認為做汽車銷售行業經常要加班追業績，擔心年輕女銷售員耽誤婚期，故搞出營銷噱頭，其實是想為女員工增加結識男生的機會，而且每位單身女員工都會有數天的「相親假」，放便她們找對象。買車男和女店員還拍了合照，之後傳到網上。

原來「女朋友」是店內的單身女店員。（微博影片截圖）
原來「女朋友」是店內的單身女店員。（微博影片截圖）

買車男接受大陸媒體訪問稱，他知道汽車銷售公司剛好搞過年活動，抽中獎後店方問了他的個人資料，問他是不是單身等。他答自己是單身後，原來該公司正辦相親活動，店內有1名單身女職員，所謂「送女友」其實是和女職員相親，確認他單身後，2人私下交換了微信，「後面就是…（反問記者）他懂我意思吧」。從2人的合照所見，男生勉強忍笑，看來對該名女店員很滿意。

然而有網友質疑事件可能是宣傳炒作，根本不算「獎勵女友」，又懷疑男子中了店舖圈套，抽獎可能只是幫女銷售找男友，或者女銷售看上他，借抽獎搞配對，甚至指賣車的業績可能會計入女銷售員考績，順利發展後男友的車也是她的車等，「買賣一點不虧」。

男子發現紅紙上寫著「獎勵女朋友1個」，馬上問身旁的經理是不是在開玩笑。（微博影片截圖）
男子發現紅紙上寫著「獎勵女朋友1個」，馬上問身旁的經理是不是在開玩笑。（微博影片截圖）

延伸閱讀：

日本網友DIY 25款惡搞紅包袋 結衣躺著也中槍？

戰勝華爾街大戶 Reddit軍團的「帶頭大哥」竟是位億萬富翁

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

把鞭炮丟入下水道 安徽6歲男童慘遭炸死

據安徽《新安晚報》等媒體報導，安徽蚌埠一處小區4日中午突然傳出一聲巨響，一名6歲男童不幸遭飛起的人孔蓋擊中，當場死亡。據...

主人匆忙隔離去獨留寵物 滬暖心警自費買糧餵貓

「開飯了，咪咪，吃飽飽，多吃點，你的主人馬上就要回來了」，上海昭通路居民區於上月21日，被列為新冠疫情中風險地區，許多主...

大陸又出現宰野味！上百隻活貓關籠待宰出售 網氣瘋：別再亂吃了

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，目前為止未見好轉更有持續擴大的趨勢，病毒的來源疑似為大陸市場的「野味」，然而在疫情蔓延之際，大陸近日又驚見殘忍現宰活貓販售！日前大陸湖南一名女網友報爆料，在永州市新田縣的某菜市場內，有攤販在現場宰殺活貓，甚至有好幾百隻的活貓待被宰殺，畫面殘忍至極。

男買車抽獎獲「女友1個」女員工超害羞、遭質疑炒作

買車送女友原來不是一場夢？日前大陸微博傳出影片，顯示1名男子買車後參加車行的新年「砸金蛋」抽獎活動，裡面的字條竟寫上「獎勵女朋友1個」，男子當場顯得非常興奮。原來所謂「獎勵女友」，其實是車行內的單身女職員，而且只是獲得與女方認識和約會的機會，被當是「獎品」的女員工非常害羞，但男子則異常雀躍，看來很滿意，甚至要經理拉開他。網友看片後質疑車行是在「虛假宣傳銷售」，也指萬一中獎的買家有老婆或女友，更不知道應該怎辦。

杭州悲劇！「滿分嬰兒」突然窒息死亡 醫院賠百萬

杭州市瑪麗亞婦產醫院一名剛出生的嬰兒，在出生後16小時突因窒息死亡，家屬控訴醫院顯有疏失，質疑孩子為何在打滿分的情況下突...

「五十年一遇」 大陸五省傳旱情

大陸多個省分去年底缺電消息頻傳，浙江、廣東、廣西、湖南、雲南等地近期又傳出缺水的消息。浙江寧波更已經宣布，五日廿三時起限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。