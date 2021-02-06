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大陸又出現宰野味！上百隻活貓關籠待宰出售 網氣瘋：別再亂吃了

聯合新聞網 / 綜合報導
日前大陸湖南一名女網友報爆料，在永州市新田縣的某菜市場內，有攤販在現場宰殺活貓，畫面殘忍至極。圖擷自新浪新聞
日前大陸湖南一名女網友報爆料，在永州市新田縣的某菜市場內，有攤販在現場宰殺活貓，畫面殘忍至極。圖擷自新浪新聞

新冠肺炎COVID-19疫情肆虐全球，目前為止未見好轉更有持續擴大的趨勢，病毒的來源疑似為大陸市場的「野味」，然而在疫情蔓延之際，大陸近日又驚見殘忍現宰活貓販售！日前大陸湖南一名女網友報爆料，在永州市新田縣的某菜市場內，有攤販在現場宰殺活貓，甚至有好幾百隻的活貓待被宰殺，畫面殘忍至極。

根據《 新浪新聞 》報導，大陸湖南永州市一名女子近日到新田縣的某菜市場購物時，發現有攤販正販售每斤人民幣19元（約新台幣81元）的現宰活貓，只要有人來買，老闆就現場宰殺，看到如此不人道的場景，女子趕緊撥打舉報電話，告知當地農業局的執法人員。

女子表示執法人員到場了解後，還是有看到該攤販在賣貓，然而幾天過後，貓就已經被轉移了。她提到，原本現場還有好幾百隻活貓被關在髒亂的籠子內，而且籠內的貓都趴著不動也都不叫出聲。若有顧客來買，老闆就會拿出鐵夾子將貓勾出，並用工具將貓宰殺趁秤重賣出，過程十分血腥殘忍。

對此，當地農業局的執法人員回應，目前已在整治中，事情還在進一步調查，該攤販也已被查封，並證實確有相關現象發生，近期相關職能部門開始對全縣宰殺售賣活貓的行為實行地毯式的排查，也會尋求愛貓人士的支持，對活貓做妥善安置。

不少大陸網友也在微博上氣憤直呼，「一個文明的國家是沒有人在吃貓狗的」、「疫情都還沒落幕，還在繼續吃野味，根本就是協助病毒傳播」、「其他的不說，這貓肉應該沒有檢疫合格吧」、「不要再亂吃了，別再吃出什麼病毒」、「太可怕了，疫情都這樣了，還有人再吃野味」。

疫情 新冠肺炎 COVID-19

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