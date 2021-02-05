手扶梯吃人！陸7歲男童逛超市「坐台階上」衣被捲進 慘遭絞死

手扶梯吃人！中國大陸一名7歲男童上個月獨自到超市購物，沒想到他在搭乘手扶梯時，坐在台階上，羽絨外套末端就被捲入轉動的機器中，無法掙脫的男童脖子被越勒越緊，最後倒在手扶梯末端，身體更被機器絞到變形身亡。

綜合陸媒報導，這起意外發生在長沙，男童上月31日時，到母親工作地方附近的超市獨自購買零食，沒想到他搭乘手扶梯時坐在台階上，又身穿較長的羽絨外套，所以在接近地面時，外套末端就被捲入機器中，而他的脖子也被緊緊勒住，由於當時附近沒有人發現，男童就這樣倒在電扶梯末端。據了解，男童被人發現時，雙手與外套皆被捲進電扶梯中，死狀悽慘，令人相當鼻酸。

男童的父母痛批超市業者疏失，指出若是手扶梯旁有工作人員，就能夠及時阻止這起意外；不過超市則表示，電扶梯性能良好、運作正常，且旁邊還有文字警示與語音提醒安全，因此男童個人的問題可能比較大。雙方目前因為和解金額談不攏持續僵持，據悉，男童家長向超市求償人民幣150萬元（約新台幣648萬元），不過對方僅願賠60至70萬人民幣（約台幣259至302萬元）。