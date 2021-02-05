「困難戶」家中有茅台！官方辯稱：是空酒瓶啦

鄰近春節，大陸青島市的一街道辦在官方微博發布一篇圖文並茂走訪困難戶的文章。但這篇宣傳文章發出後卻引發爭議，因為有眼尖的網友發現，相片中「困難戶」家中的櫃子上，竟然有包括茅台在內的幾瓶高檔白酒。

據綜合陸媒報導，青島市城陽區棘洪灘街道辦事處近日發布一篇題為：：「春節走訪困難戶，濃濃溫情暖人心」的文章。但許多網友卻被相片中，左上方的櫃子上擺了兩瓶茅台與一個五糧液所吸引。

有大陸網民調侃：「走訪的不會是街道領導自己的家嗎？」另有網友反諷：「青島的貧困戶都喝上茅台了！」

茅台在大陸售價不斐，且一瓶難求。以53度飛天茅台為例，官方售價為人民幣1,499元，但近期隨著春節將至，據北京青年報報導，目前市價已經喊到一瓶人民幣2,800元（約新台幣1.2萬元）。

面對網友一片質疑聲浪，棘洪灘街道辦事處解釋，該貧困戶是81歲的杜男，癱瘓在床9年，其女已退休，女婿2010年因骨癌去世，兒子是下崗職工，符合困難家庭條件，目前居住在社區建設的「解困房」中。

對於櫃子上的茅台酒，棘洪灘街道辦事處稱，這是杜男的妻子到親戚家參加宴席，看到客人喝剩的空酒瓶很喜歡，於是就帶回家中擺放到櫥櫃上，並不存在杜男及家人自己使用消費的情況。

棘洪灘街道辦社會事務部相關工作人員接受媒體採訪時說，「這個瓶子上面一層灰，瓶子是空的，一滴酒也沒有。老太太目前住的房子是她女兒的，面積不大，平時還要照顧老伴，因為這個事情，老太太情緒不太好，一直在哭。」

不過對於棘洪灘街道辦的說明，大陸民眾並不買單。有人回應稱，「這樣的解釋他們自己相信嗎？」「為什麼總把人民群眾當弱智呢？」

對此青島市城陽區委、區政府今天表示，已於昨日組成調查組進行調查，調查結果將儘快對社會公布。

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