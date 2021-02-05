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一家一個姓 部分地區二孩隨母姓

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

孩子隨父姓是傳統做法，不過隨著大陸全面二孩開放，部分地區出現「一家一個姓」的現象，二孩的「冠姓權」交到了女方手中。

新華社報導，杭州西郊的民豐村，距離杭州未來科技城僅5公里。張曉曉和丈夫都是民豐村村民，張曉曉說，2010年結婚後，他們育有兩個女兒，大的10歲，小的7歲。按照婚前約定，大女兒跟張曉曉姓，二女兒跟丈夫姓。在民豐村，已婚「80後」家庭七成以上選擇「一家一個姓」。

「生兩個孩子，一家一個姓」是「兩頭婚」的一個重要特徵。浙江外國語學院馬克思主義學院講師趙春蘭說，用夫妻「兩頭婚」、孩子「兩邊姓」的雙係婚育制度來調節「獨女戶」家庭出現的傳宗接代、老年人贍養、財產繼承等問題，這已成為當地非常普遍的選擇。

二孩「隨母姓」的風尚興起後，卻是幾家歡喜幾家愁，成為不少家庭的心結。家住杭州的吳蝶與丈夫結婚已經5年。二孩政策實施後，吳蝶的父母提出「一家一個姓」要求，男方家庭不同意，生育二孩計畫一拖再拖。

2014年10月，寧波江北法院就曾審理一起因二孩姓氏引發的離婚案件。生二孩前蘇小姐已和丈夫家協商好「一家一個姓」。可蘇小姐第一胎是女兒，第二胎是兒子。按之前說法兒子應該隨母姓，但丈夫一家卻又反悔，直至鬧上法庭才最終和解。

杭州市餘杭區婚姻登記處婚姻情感諮詢師林寧光說，不排除孩子兩個姓後，爺爺、奶奶或外公、外婆對各自姓氏小孩的偏愛，進而帶來一些矛盾糾紛。

「其實很多年輕人對姓氏並沒有老一輩看得那麼重，雙方家庭最好在婚前或是二孩出生之前商量好，免得傷了和氣。」浙江省婚姻家庭協會會長謝需說。

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