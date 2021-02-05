聽新聞
test
0:00 / 0:00

長三角就地過年 八大菜系年菜盡出

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
南京農業大學園藝學院教授和留校學生，昨用培育研發的園藝「餃子餡兒」，一起包餃子。（中新社）
南京農業大學園藝學院教授和留校學生，昨用培育研發的園藝「餃子餡兒」，一起包餃子。（中新社）

長三角城市群包含蘇浙滬皖的20多個城市，城市群總人口超2億人，是大陸外來工作者聚集地。過去，春節返鄉潮曾是春運一景。牛年新春將至，新冠肺炎疫情防控形勢依然嚴峻。在「就地過年」倡導之下，今年春節「宅家」不遠行的「上班族」或比往年多。

中新社報導，在長三角工作生活的人來自天南海北。很多電商、新零售店和商超推出了「東西南北味」年菜，八大菜系應有盡有，滿足異鄉人對家鄉年味的思念。

眾多單身青年把「一人份年夜飯」、「寵物年夜飯」頂上熱搜。考拉海購數據顯示，「一人份」餐食、小微型號家電的下單量猛增，寵物民宿、寵物美食受追捧。

宅家也要有儀式感，精緻「悅己」消費趨勢凸顯，「宅品牌」消費增長。考拉海購大家居行業負責人巫燕君表示，近1個月來，多功能料理機銷量同比增長81%，香薰蠟燭、家飾、擺件訂單環比增長150%。全自動嗑瓜子「神器」、可摺疊可取暖的麻將機、低度小甜酒、配製果酒熱銷。

在「去哪兒」的問題上，周邊遊預訂異軍突起。驢媽媽旅遊網CEO鄒慶齡表示，今年春節，酒店度假、近郊度假趨勢明顯，上海、杭州、南京、蘇州訂單量中國大陸居前。

大陸多地返鄉機票價格呈下降趨勢，自駕遊、本地遊更受青睞。攜程租車高級運營經理賈琳琳指出，一家老小自駕或租車，成出行主流選擇。近期，本地租車需求不斷上漲，經濟型車和SUV最受歡迎，占預訂租車車型的七成。

久違的影院春節檔、追劇、「劇本殺」（桌面遊戲）等，或填補人們休閑娛樂時光。江蘇省廣播電影電視協會電影發行放映專業委員會副主任宋軍說，從預售情況、在網絡平台「點擊紅心」的想看人數來看，漲幅非常明顯，2021年的電影春節檔是充滿想像空間的。

春節 寵物 電影

延伸閱讀

年節到！ 食藥署稽查出爐 年菜餐廳放逾期食材罰六萬

基隆農曆春節推4條走春路線 IG打卡線、24小時不斷電線

愛心年菜來了！彰化家扶獲南彰文教基金會認捐300份

宜蘭查獲3家年菜餐廳存放過期食品原料 各開罰6萬

相關新聞

宅家美食 引領春節新食尚

為疫情防控提倡的就地過年，催熱宅經濟。近期，中國大陸各地外賣年夜飯服務興起，加熱即食、半成品菜等「宅家」美食成春節新食尚...

大街小巷年味漸濃

2月4日正值中國民間傳統的「小年」，海南海口大街小巷的年味漸濃。

長三角就地過年 八大菜系年菜盡出

長三角城市群包含蘇浙滬皖的20多個城市，城市群總人口超2億人，是大陸外來工作者聚集地。過去，春節返鄉潮曾是春運一景。牛年...

一家一個姓 部分地區二孩隨母姓

孩子隨父姓是傳統做法，不過隨著大陸全面二孩開放，部分地區出現「一家一個姓」的現象，二孩的「冠姓權」交到了女方手中。

中國取締「人人影視」背後 向歐美表態保障智財權

中國日前取締知名盜版影音平台「人人影視」。近年美歐都批評中國保障智慧財產權不力，令外企受害。中國國家主席習近平日前撰文強...

唱紅「大王叫我來巡山」...趙英俊43歲癌逝 微博「最後一篇」告別

「沒辦法，對手太強大…」曾創作歌曲「送你一朵小紅花」、「大王叫我來巡山」的知名音樂人趙英俊經過兩年多艱苦的戰鬥，還是輸給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。