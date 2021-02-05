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長三角就地過年 八大菜系年菜盡出
長三角城市群包含蘇浙滬皖的20多個城市，城市群總人口超2億人，是大陸外來工作者聚集地。過去，春節返鄉潮曾是春運一景。牛年新春將至，新冠肺炎疫情防控形勢依然嚴峻。在「就地過年」倡導之下，今年春節「宅家」不遠行的「上班族」或比往年多。
中新社報導，在長三角工作生活的人來自天南海北。很多電商、新零售店和商超推出了「東西南北味」年菜，八大菜系應有盡有，滿足異鄉人對家鄉年味的思念。
眾多單身青年把「一人份年夜飯」、「寵物年夜飯」頂上熱搜。考拉海購數據顯示，「一人份」餐食、小微型號家電的下單量猛增，寵物民宿、寵物美食受追捧。
宅家也要有儀式感，精緻「悅己」消費趨勢凸顯，「宅品牌」消費增長。考拉海購大家居行業負責人巫燕君表示，近1個月來，多功能料理機銷量同比增長81%，香薰蠟燭、家飾、擺件訂單環比增長150%。全自動嗑瓜子「神器」、可摺疊可取暖的麻將機、低度小甜酒、配製果酒熱銷。
在「去哪兒」的問題上，周邊遊預訂異軍突起。驢媽媽旅遊網CEO鄒慶齡表示，今年春節，酒店度假、近郊度假趨勢明顯，上海、杭州、南京、蘇州訂單量中國大陸居前。
大陸多地返鄉機票價格呈下降趨勢，自駕遊、本地遊更受青睞。攜程租車高級運營經理賈琳琳指出，一家老小自駕或租車，成出行主流選擇。近期，本地租車需求不斷上漲，經濟型車和SUV最受歡迎，占預訂租車車型的七成。
久違的影院春節檔、追劇、「劇本殺」（桌面遊戲）等，或填補人們休閑娛樂時光。江蘇省廣播電影電視協會電影發行放映專業委員會副主任宋軍說，從預售情況、在網絡平台「點擊紅心」的想看人數來看，漲幅非常明顯，2021年的電影春節檔是充滿想像空間的。
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