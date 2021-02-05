宅家美食 引領春節新食尚

為疫情防控提倡的就地過年，催熱宅經濟。近期，中國大陸各地外賣年夜飯服務興起，加熱即食、半成品菜等「宅家」美食成春節新食尚。

中新社報導，為迎合當前疫情防控「不聚集、少走動」需求，廣西各地飯店均將年夜飯主戰場由堂食瞄向外賣。柳州深航鵬逸酒店在春節期間推出白切雞、螺螄鴨腳煲、香芋扣肉等廣西特色美食菜外賣；南寧飯店推出年年有餘、招財進寶等外賣盆菜；桂林香格里拉大酒店則推「年夜飯外賣套餐」。

柳州深航鵬逸酒店副總經理周政表示：「今年春節，不少顧客取消原本預定的年夜飯包廂。我們便想到推出外賣盆菜、打包年夜飯等服務。」外賣年夜飯菜品需提前預定，由廚師在除夕當天製作，再安排專人、專車配送。

外賣年夜飯興起，只是宅經濟引領新食尚的縮影之一。在天貓平台搜索「年貨禮盒」，半成品年夜飯品類繁多。據盒馬數據顯示，今年較去年新增10%的餐食半成品新品，銷售環比增加5%。這一數字在春節前，有望持續增長。

袋裝螺螄粉在今年的淘寶「年貨節」再次成為寵兒，賣斷貨。柳州螺螄粉產業園連日來異常忙碌，貨車滿載著螺螄粉來來往往。「進入一月以來，螺螄粉銷售火爆，供不應求。」廣西滬桂食品集團有限公司副總經楊直表示。

楊直分析，今年疫情雖沒有大面積爆發，但經過去年的疫情，不少民眾會有意識為春節囤貨。而袋裝螺螄粉這類可以在家自製的美食，正好滿足食客需求。「目前，該店螺螄粉均為預售，付款後要等到15天後才能發貨。」

據天貓淘寶數據顯示，與去年相比，今年年貨節螺螄粉成交額增長1500%，購買螺螄粉人數同比增長近900%。此外，自年貨節啟動以來，自熱火鍋等方便食品增幅高達15倍。

中國國務院發展研究中心市場經濟研究所副研究員王念此前說，「就地過年」或為宅經濟再添一把火 。一些新消費熱點恐加快湧現和鞏固，線上消費習慣進一步培育和形成。