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瀋撫有軌電車西延線通車

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

瀋撫有軌電車西延線3日正式通車運營。這是中國大陸首個連接兩個城市的有軌電車工程，也是遼寧省重大項目之一。　　

據中新社報導，瀋撫有軌電車西延線電車工程2019年10月25日開工，2021年1月11日竣工驗收。線路起於瀋撫示範區李石街，終點與既有瀋陽渾南有軌電車5號線預留區間相接，架起了瀋撫示範區和瀋陽市的連接橋梁，對實現瀋陽、撫順兩市軌道交通互聯互通意義重大。　

針對以往有軌電車運行時等待信號燈時間較長的情況，此次運行的新列車首次引用信號優先獨立路權系統。當列車接近路口時，控制中心會根據當前車輛位置信息、運行速度和停站時刻表3個變量進行算法邏輯運算，確保有軌電車到達路口時綠燈通過。　　

為應對冬季寒冷氣候，新列車配置了大功率採暖設備，採用空調電暖+電暖器+電加熱廣告框的立體組合供暖方式，同時還對列車保溫隔熱結構進行了優化，確保在寒冷天氣時車內溫度不低於18℃。　　

瀋撫示範區有軌電車還是大陸首個安裝細水霧滅火系統的有軌電車，特別是該系統還首次採用了煙霧探測和熱成像探測雙重探測方式，與傳統的自動噴水滅火系統相比，列車防火安全性得到顯著提高。

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