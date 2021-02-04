內蒙年夜飯客製化 大廚上門做菜

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

年夜飯是中國人一年中最重要的一頓飯。距離春節還有一周時間，陸媒探訪中國北疆內蒙古的餐飲市場發現，今年顧客對年夜飯的消費需求發生了新變化。

據中新社報導，春節將至，呼和浩特香格里拉大酒店推出3-9人年夜飯吉祥菜零點及成品套餐。和內用一樣，外賣年夜飯餐品品質不減，每種套餐均包含精緻涼菜、招牌熱菜和特色主食。

「我們配備了專業的菜品包裝密封設備，並推出了市區內15公里酒店車隊配送服務，外賣套餐從398元（人民幣，下同）到3999元不等。」呼和浩特香格里拉大酒店總經理于景國說。

和往年的海鮮大餐不同，今年西貝宴會城將蒙、粵、淮揚等各地的特色菜匯聚一堂，價格也很親民。「有功夫老壇酸菜魚、德州古法滷雞等9道菜，讓外地人在內蒙古也能吃到家鄉的味道。」西貝宴會城零點服務部經理孫泉說。

「以往都是一家人去酒店吃年夜飯，今年決定在家吃，畢竟疫情防控是頭等大事。」呼和浩特市民劉利清說，為讓全家人吃得健康，她從酒店預訂一桌半成品年夜飯，有炸糕、手把肉、糖醋魚、八大碗等。

對於36歲的趙陽來說，這是他從四川來內蒙古工作的第4年，也是第一次在呼和浩特過年。「現在疫情還沒有結束，返鄉還需要報備、做核酸檢測，索性響應國家號召，就地過年。」

趙陽說，家人給他寄來了臘排骨、臘肉。「如果再有專業廚師能上門做一桌川菜，跟回家過年也沒什麼區別了。」趙陽笑著說。趙陽的願望並非不能實現。24歲吳國紅不僅是內蒙古商旅職業培訓學校的中餐教師，還有自己的廚藝工作室，已從事私廚上門服務兩年多。

「我們根據客戶需求制訂菜譜，按照菜品複雜程度定價，能參與到年夜飯製作中，得到別人的認可，也是一種幸福。」吳國紅說。

呼和浩特市新東方烹飪職業培訓學校組建年夜飯上門服務小分隊。隊員自備安全包，內有口罩、鞋套、手套、洗手液、消毒濕巾等。「我們正試著對接一些回不了家的人，給他們免費做一頓年夜飯。」校長王志英說。

內蒙古 酒店 套餐

延伸閱讀

民力無窮 汐止警局偕民力守護春節治安

【活動預告】曬出你家的年夜飯 抽皇嘉特級初榨橄欖油！

台中／五星級主廚年菜外帶2021 大祥海鮮燒鵝餐廳現做活海鮮料理

防疫在家吃！如何輕鬆變出年夜飯 烹飪老師教這兩招

相關新聞

石家莊台胞 免費供餐 協助檢測

在石家莊因疫情閉環管控（接近封閉式管理）的20多天裡，80後台胞陳積賢每天獨自一人為8名堅守崗位的安保人員提供免費便當。...

內蒙年夜飯客製化 大廚上門做菜

年夜飯是中國人一年中最重要的一頓飯。距離春節還有一周時間，陸媒探訪中國北疆內蒙古的餐飲市場發現，今年顧客對年夜飯的消費需...

勞動者留京 祝福寄回家

2月3日，由北京市總工會主辦的「快快樂樂過大年 我把祝福寄回家」活動在北京建工路橋集團建築工地舉行。北京市總工會請攝影師...

奧體中心健身館 春節連假免費

日前，烏魯木齊奧體中心全民健身館完成交付，面向公眾以預約的方式開放。在春節長假期間，該館將為市民運動健身免費提供場所。

瀋撫有軌電車西延線通車

瀋撫有軌電車西延線3日正式通車運營。這是中國大陸首個連接兩個城市的有軌電車工程，也是遼寧省重大項目之一。　　

大陸「人人影視字幕組」涉侵權 14人被捕

上海警方日前偵破特大跨省侵犯影視作品著作權案，其中紅遍兩岸的大陸知名影視網站「人人影視字幕組」，因侵犯影視作品著作權2萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。