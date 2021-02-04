內蒙年夜飯客製化 大廚上門做菜

年夜飯是中國人一年中最重要的一頓飯。距離春節還有一周時間，陸媒探訪中國北疆內蒙古的餐飲市場發現，今年顧客對年夜飯的消費需求發生了新變化。

據中新社報導，春節將至，呼和浩特香格里拉大酒店推出3-9人年夜飯吉祥菜零點及成品套餐。和內用一樣，外賣年夜飯餐品品質不減，每種套餐均包含精緻涼菜、招牌熱菜和特色主食。

「我們配備了專業的菜品包裝密封設備，並推出了市區內15公里酒店車隊配送服務，外賣套餐從398元（人民幣，下同）到3999元不等。」呼和浩特香格里拉大酒店總經理于景國說。

和往年的海鮮大餐不同，今年西貝宴會城將蒙、粵、淮揚等各地的特色菜匯聚一堂，價格也很親民。「有功夫老壇酸菜魚、德州古法滷雞等9道菜，讓外地人在內蒙古也能吃到家鄉的味道。」西貝宴會城零點服務部經理孫泉說。

「以往都是一家人去酒店吃年夜飯，今年決定在家吃，畢竟疫情防控是頭等大事。」呼和浩特市民劉利清說，為讓全家人吃得健康，她從酒店預訂一桌半成品年夜飯，有炸糕、手把肉、糖醋魚、八大碗等。

對於36歲的趙陽來說，這是他從四川來內蒙古工作的第4年，也是第一次在呼和浩特過年。「現在疫情還沒有結束，返鄉還需要報備、做核酸檢測，索性響應國家號召，就地過年。」

趙陽說，家人給他寄來了臘排骨、臘肉。「如果再有專業廚師能上門做一桌川菜，跟回家過年也沒什麼區別了。」趙陽笑著說。趙陽的願望並非不能實現。24歲吳國紅不僅是內蒙古商旅職業培訓學校的中餐教師，還有自己的廚藝工作室，已從事私廚上門服務兩年多。

「我們根據客戶需求制訂菜譜，按照菜品複雜程度定價，能參與到年夜飯製作中，得到別人的認可，也是一種幸福。」吳國紅說。

呼和浩特市新東方烹飪職業培訓學校組建年夜飯上門服務小分隊。隊員自備安全包，內有口罩、鞋套、手套、洗手液、消毒濕巾等。「我們正試著對接一些回不了家的人，給他們免費做一頓年夜飯。」校長王志英說。