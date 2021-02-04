石家莊台胞 免費供餐 協助檢測

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

在石家莊因疫情閉環管控（接近封閉式管理）的20多天裡，80後台胞陳積賢每天獨自一人為8名堅守崗位的安保人員提供免費便當。在他看來，這些堅守崗位的人不僅守護城市，也守護著他，讓這段共克「石」艱的日子變得不那麼難熬。

據中新社報導，石家莊新冠肺炎疫情爆發後，當地迅速啟動閉環管控。陳積賢的小店所有員工都被隔離在家。得知自己的小店所在的公寓樓還有8名安保人員堅守崗位不能回家，陳積賢決定為他們做好後勤保障。考慮到北方人口味偏鹹，陳積賢在降低甜度的同時盡量讓安保人員品嘗正宗台灣風味小吃。　　

2019年下半年才到河北創業的陳積賢，在事業剛剛有點眉目後就趕上了2020年的新冠肺炎疫情。直到去年4月才正式復工的他需要重新積累客戶。今年，準備進行事業上第二輪衝刺時，疫情卻發生在身邊。　　

「（事業）那就再重新來一次唄，遇到大疫情，所有人必須齊心，共克石艱。」陳積賢說，通過這次石家莊疫情，他不僅看到了民眾對政府抗疫舉措的配合度很高，更看到政府各項抗疫措施執行力很透澈，才能給所有人信心。

1月6日，得知需要居家隔離後，沒有提前儲備食物的台胞楊泊舟很擔心自己會斷糧。但是第二天，他就發現他所住的社區組織商戶把生活物資送到小區門口賣，他還加入了三個社區團購群，「小區裡還有居民自己做油條、炸糕等食物，我幾乎每天都會看看群裡有什麼好吃的。沒想到隔離生活還挺有樂趣的。」

在看到石家莊首輪全員核酸檢測工作量很大時，楊泊舟主動跟社區聯繫表示想當志工。楊泊舟和其他志工逐戶通知居民下樓做核酸檢測，並做好相關核對工作。「一共參與了五次核酸檢測，越來越有經驗的同時，也感覺流程越來越規範，速度越來越快。」

楊泊舟說，如此近距離親歷這次疫情防控，讓他真正看到了石家莊市政府如何對民眾負責，他也把自己的經驗分享給更多在石家莊的台胞朋友，為他們答疑解惑。

2月2日下午開始，祖籍台灣新竹的河北省台灣同胞聯誼會專職副會長陳瑛作為代表，已為留在石家莊過年的常住台胞送去生活物資，並提前拜年。她表示，受疫情影響，今年取消了春節前夕與台胞的團拜、宴請，改成了對台胞的走訪慰問，希望台胞們在特殊的春節依然感受到家人的溫暖。

疫情 新冠肺炎

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