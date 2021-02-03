寧德時代激進擴產 將再投建3電池項目

一邊是大客戶特斯拉大呼「缺電」，另一邊是海內外競爭對手擴產計畫爭相落地，大陸動力電池龍頭寧德時代2日晚間連發公告，將投資人民幣290億元建設三電池項目，其中廣東成為福建、四川之後第三個戰略合作省份。

根據統計，寧德時代近兩月公布的擴產投資金額已高達人民幣680億元（新台幣2,924億元）。

上海財聯社報導，寧德時代此次擴產計畫除四川宜賓製造基地五、六期專案及寧德市霞浦縣時代一汽動力電池生產線擴建項目外，還將投人民幣120億元在廣東省肇慶市投資建設寧德時代動力及儲能電池肇慶項目（一期）。

寧德時代在官方公眾號中表示，肇慶項目首期規劃建設設計產能25GWh，力爭2030年底前在廣東規劃建設150GWh鋰電池產能及相關配套產業。

如此大手筆地激進擴張，或許與寧德時代董事長曾毓群對未來鋰電趨勢的判斷有關。曾毓群日前表示，未來5年，鋰電產業市場將迎來「井噴期」。他預期，2021年開始，全球鋰電池市場需求會有明顯的提升，但目前全產業鏈的產能供給增長相對較慢，有效供給不足。

特斯拉CEO馬斯克1日也曾表示，正要求電池供應商增加產能。

儘管2020年初受疫情影響等原因，新能源汽車銷售不振一度讓鋰電產業受到牽連，還有業內人士擔憂，如果鋰電池應用場景不及如期，鋰電廠商未來如何應對產能待消化期將問題。