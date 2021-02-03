福建惠台225條 鐵路裝台胞證讀卡器

福建加快落實台胞台企同等待遇，沿海鐵路正積極推行「無接觸」服務。中國鐵路南昌局集團有限公司2日通報，在杭深線、滬昆線車站加裝18套台胞證讀卡器。截至目前，福建、江西兩省共有42個車站、51台自動售取票機具備台胞證讀取功能，進一步方便台胞旅客自助購取票。

據中新社報導，新年伊始，福建深化落實台胞台企同等待遇動作頻頻。福建省人民政府台港澳事務辦公室1月2日公布了首批225條同等待遇清單；福建法院涉台司法服務網和涉台司法手機應用1月5日在福州開通。

加裝台胞證讀卡器及具備台胞證讀取功能自動售取票機，成為福建加快落實台胞同等待遇的又一舉措。中國鐵路南昌局集團有限公司相關負責人說，福建沿海鐵路進一步擴大台胞購票自助服務範圍，增設台胞證讀卡器，實現福州、廈門、泉州等重點車站全覆蓋，全力服務好春運期間台胞返鄉和兩岸民眾往來出行。

福州火車站工作人員王婷介紹，目前福州火車站所有檢票口均加裝台胞證讀卡器。持台灣居民居住證等證件的旅客，可直接在福州火車站所有自助售（取）票機上換取紙質車票，並通過刷台胞證完成核驗快速出行。