台灣媽媽 福州辦教育逆勢成長

受新冠肺炎疫情的影響，福州小總裁教育諮詢有限公司創始人楊玉昭響應就地過年的倡議，決定留在福州過年。她的這個福州年，也過得更忙碌。

據中新社報導，去年以來，不少線下培訓機構關門或轉型在線教育，而楊玉昭堅守著。隨著中小學寒假的到來，福州小總裁教育諮詢有限公司在福州中心城區鼓樓區新設的教學點開班了，進一步擴大創業版圖；楊玉昭也馬不停蹄地舉辦冬令營辯論會。

在福州市的金山教學點，被孩子們稱為「台灣媽媽」的楊玉昭正帶著十餘個孩子打辯論。

在她的課堂上，他們製作公益廣告，關注校園霸凌，還參與社區建設，「可以犯錯」、「能夠紓壓」。

「後疫情時期，我們尤其關注孩子心理健康。」楊玉昭說，去年以來，她注意到孩子們心理波動，就開辦家長課堂，傳授聆聽和溝通技巧。

楊玉昭在台灣教育界耕耘多年，曾擔任多場國際演講賽事的評委。2008年，楊玉昭受邀來到福建，協助開展教育改革的師資培訓。項目結束後，楊玉昭覺得福州很不錯，乾脆留了下來，試水大陸教育培訓市場。

楊玉昭主張培養幼兒聆聽、語言、溝通、創造、領導等五大能力，培養孩子們強大的內心。「時間銀行」、「模擬聯合國會議」、「魔法故事屋」……她的教育方法出人意表。但是，起步之初，她把接地氣理解為貼地域標籤，也遭遇不少挫折。

在她構想中，在平潭開辦海洋科技故事屋一定受歡迎。第一次開班選在冬季，她特地從台灣招募五位教師，然而只招到五位學生，「我們忽略了當地人對冬天海島風大、寒冷、不出門的固有印象。」

第一次開研學營，楊玉昭邀請孩子們帶上睡袋，在教室睡了一星期地板。「我有豐富的戶外營經驗，可是我當時不熟悉福州呀。」楊玉昭笑說，好在「中國人的家庭期許」是一樣的，孩子們跟著她這位台灣媽媽，摔摔打打學當家；從來不會洗衣做家務的孩子，回家後，竟然把所有人的破襪子都縫好了。

大陸連接推出的惠台政策為楊玉昭紓了困，她的專業也在創業大賽中得到認可。2015年，楊玉昭團隊獲得了福建省101台灣青年創業扶持計畫5萬元人民幣資金的扶持。福州市台灣青年創業就業服務中心又協助她爭取到一次性開業補貼、店面租金補貼和裝潢補貼等創業扶助。

入駐福州海峽兩岸青年創業孵化中心（類似育成中心）後，楊玉昭設立5個教學點，並以輸出教材和教育模式的直營方式拿到創業第一桶金。

如今，喜歡花道和藝術的楊玉昭建立起一個與大陸同好的社交圈。她通過家長課堂，更加了解大陸獨生子女家庭、二孩家長的需求；她帶著孩子們走訪企業，用模擬商戰進行挫折教育；她鼓勵孩子們不要四平八穩背演講稿，而要說出自己發現的有用的信息。