長租公寓接連爆雷 北京、深圳出新規嚴加監管資金池

先前大陸長租公寓接連爆雷，北京、深圳嚴打房市，近日發布租賃市場新規，對長租公寓做出規範，兩城均要求對分散式長租公寓（即二房東性質的住房租賃企業）的資金池嚴加監管，嚴格控制「租金貸」撥付對象，並對押金與超額資金進行專屬管理。

路透報導，北京市住房和城鄉建設委網站2日發布「關於規範本市住房租賃企業經營活動的通知」（簡稱通知），規定住房租賃企業向承租人收取的押金應當透過北京房地產中介行業協會建立的專用帳戶託管，收取的押金金額不得超過一個月租金；深圳則要求，住房租賃企業收取押金及租金合計超過4個月租金金額的部分，由銀行進行監管。

北京住建委解讀該通知的新聞稿，表示限制企業「資金池」是新規核心內容，通知規定，住房租賃企業向承租人預收的租金數額原則上不得超過3個月租金，收、付租金的周期應當匹配，明確禁止「長收短付」經營模式。

新聞稿指出，新規提出北京要建立押金託管制度，與租金相比押金金額相對較小，但伴隨企業經營規模擴大，同樣可以形成「小資金池」。之前已經預收租金超過3個月的部分和存量「租金貸」，租賃企業要建立專戶逐步化解；已經預收的押金，一併納入行業協會託管，押金託管的具體方式和流程主管部門後續還會頒布配套細則。

北京市住房和城鄉建設委員會相關負責人表示，對以圈錢為目的大搞金融化、資本化，向老百姓「割韭菜」的邪路歪招，北京市將會堅決叫停，主動引爆。

深圳市住房和建設局則在1日晚間發布「關於開展住房租賃資金監管的通知」徵求意見稿，要求住房租賃企業開立唯一的住房租賃資金專用帳戶，用於收取承租人押金及租金，並與銀行簽訂協議接受對租賃資金的監管。

該通知要求，透過受託經營、轉租方式開展業務的住房租賃企業收取的承租人押金及單個支付周期租金合計超過4個月租金數額的，對於超過部分的資金，由監管銀行進行監管，或由住房租賃企業提供相應的銀行保函進行擔保。

通知還要求，住房租賃企業不得以隱瞞、欺騙、強迫等方式要求承租人使用住房租金貸款，不得以租金優惠等名義誘導承租人使用住房租金貸款，不得在住房租賃合約中包含租金貸款相關內容。

深圳住建局指出，近期，透過受託經營、轉租方式開展業務的大陸住房租賃企業採取「高進低出」、「長收短付」、「租賃貸」等高風險經營模式的案例屢見不鮮，給市場帶來極大風險，此舉目的在規範大陸住房租賃企業經營，維護住房租賃當事人合法權益。